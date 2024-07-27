Со звездой 'Игры престолов' и вокалистом Metallicа: вышел трейлер вестерна 'Чаща'

Фронтмен американской группы Metallica, 60-летний Джеймс Хэтфилд, похоже, всерьез занялся своей кинокарьерой. Уже осенью на экраны выйдет фильм, в котором он впервые сыграет полноценную второстепенную роль.

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Американский стриминговый сервис Tubi Films опубликовал на своем Youtube-канале трейлер триллера-вестерна "Чаща", в котором Хэтфилд сыграл вместе со звездой "Игры престолов" Питером Динклейджем и актрисой Джульетт Льюис ("Прирожденные убийцы"). На экраны картина должна выйти 6 сентября.

Действие фильма происходит в начале XX века. Главный герой по имени Джек отправляется на поиски своей похищенной сестры. Девушка оказывается в руках кровавой банды, которой управляю безжалостная Головорезка Билл. Чтобы спасти сестру, Джек заручается поддержкой хитрого охотника за головами по имени Реджинальд Джонс. Вместе они выслеживают банду в нейтральной полосе, известной как Чаща – месте, где царят кровь и хаос.

В основу картины легла изданная в 2013 году одноименная книга Джо. Р. Лэнсдейла. За режиссуру в проекте отвечает режиссер и клипмейкер Элиотт Лестер, а сценарий к фильму написал Крис Келли, известный по работе над такими сериалами как "Проповедник" и "Банши".

Роль Джека в картине исполняет 22-летний Левон Хоук – сын Умы Турман и Итана Хоука. Его непосредственным экранным партнером стал харизматичный Питер Динклейдж, также выступивший продюсером картины. Роль Головорезки Билл досталась Джульетт Льюис.

Что касается Джеймса Хэтфилда, то он воплотит образ шерифа города, где разворачиваются события картины. Для музыканта это будет вторая роль в кино. В течение карьеры он неоднократно снимался в документальных фильмах и несколько раз появлялся в художественном кино, но всегда в роли самого себя. Впервые свои силы, как актера, Хэтфилд испытал в фильме Netflix 2019 "Обольстительный, плохой, злой". В нем он сыграл эпизодическую роль полицейского, задержавшего серийного убийцу Теда Банди. Несмотря на то, что картина собрала не слишком положительные отзывы, появление легендарного рокера на экране чаще хвалили, чем ругали.

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