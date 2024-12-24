Сочельник-2024: что нельзя делать

Каждый год 25 декабря христиане отмечают Рождество. На Сочельник или Рождественский вечер, который приходится на 24 декабря, принято готовить 12 постных блюд и перед семейным ужином ходить в гости к крестным родителям.

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Сочельник – это особое время, полное традиций и верований. Наши предки верили в разные приметы и запреты, связанные с этим праздником. OBOZ.UA рассказывает, что издавна не советовали делать в Рождественский вечер.

Что нельзя делать в Сочельник

Считается, что в этот день нужно отдыхать и посвятить время семье. Любые домашние дела лучше отложить на потом. Поэтому уборку в доме следует сделать заранее. Можно с утра приготовить блюда на праздничный стол.

В древности существовало поверье о том, что на Сочельник нельзя садиться за стол в старой и грязной одежде.

Сочельник должен быть спокойным и мирным временем. Суеверные люди верят, что ссоры и отрицательные эмоции могут привлечь неприятности на весь следующий год. Да и в целом стоит отвергнуть все обиды и недоразумения и провести праздник в согласии и взаимопонимании.

Есть интересное поверье, согласно которому если выйти из дома в Сочельник, то весь следующий год придется много путешествовать.

24 декабря – последний день поста, поэтому на столе должны быть только постные блюда. Считается, что объедки нужно отдать животным или птицам.

Свечи, зажженные во время ужина, обладают особой силой. В народе говорят, что их свет оказывает целебное действие.

Готовясь к празднику и подбирая меню, не стоит жадничать и экономить. Считается, что так можно весь следующий год провести в нищете.

Народные приметы в сочельник

Издавна по погоде на Сочельник прочили, каким будет следующий год.

Если много звезд на небе, а день был солнечный – хорошо уродят бобовые, а куры будут хорошо нестись весь следующий год.

Лунная ночь свидетельствует, что будет богатый урожай бахчевых.

Если деревья покрыты изморозью – хорошо уродят орехи, а осень будет теплой и поздней.

Теплая погода на Сочельник свидетельствует о холодной весне и затяжной зиме.

А если на праздник идет снег – год будет счастливым и удачным.

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