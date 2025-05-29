Сочные и нежирные чебуреки без теста: рецепт сытного и очень ленивого блюда

Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить как из теста, так и из лаваша. А для начинки лучше всего подойдет любой мясной фарш, в который лучше всего добавить лук или сыр, тертые овощи, зелень, так начинка будет очень сочной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных чебуреков, которые готовятся из лаваша.

Ингредиенты:

300 г. говяжьего фарша

кинза/петрушка

1 лук

соль, перец

80-100 мл. холодной воды

тортилья/лаваш

1 яйцо

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу и лук, солим, перчим и вливаем холодную воду. Хорошо перемешиваем, лучше делать это руками.

2. Берем тортилью или вырезаем круг из лаваша и смазываем края яичным белком. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защипываем края.

3. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минуты с каждой из сторон. Их можно готовить без добавления масла на антипригарной сковороде.

Готовые чебуреки на несколько минут положите на бумажное полотенце чтобы он впитал лишнее масло!

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