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Сочные и нежирные чебуреки без теста: рецепт сытного и очень ленивого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт чебуреков

Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить как из теста, так и из лаваша. А для начинки лучше всего подойдет любой мясной фарш, в который лучше всего добавить лук или сыр, тертые овощи, зелень, так начинка будет очень сочной. 

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Сочные чебуреки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных чебуреков, которые готовятся из лаваша. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 г. говяжьего фарша
  • кинза/петрушка
  • 1 лук 
  • соль, перец
  • 80-100 мл. холодной воды
  • тортилья/лаваш
  • 1 яйцо

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу и лук, солим, перчим и вливаем холодную воду. Хорошо перемешиваем, лучше делать это руками.

Начинка для блюда

2. Берем тортилью или вырезаем круг из лаваша и смазываем края яичным белком. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защипываем края.

Приготовление блюда

3. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минуты с каждой из сторон. Их можно готовить без добавления масла на антипригарной сковороде.

Сколько готовить чебуреки

Готовые чебуреки на несколько минут положите на бумажное полотенце чтобы он впитал лишнее масло! 

Готовые чебуреки

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