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Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
66
Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить сочные гнезда. Они запекаются в духовке, поэтому точно не будут сухими. Для начинки используйте грибы и много сыра.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Это не только сытно, но и достаточно бюджетно.

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • зелень
  • специи
  • панировочные сухари – 1,5 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 200 г
  • помидор – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • специи – по вкусу
  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

1. К фаршу добавить яйцо, специи, панировочные сухари, зелень.

2. Хорошо перемешать и оставить на 10 минут постоять.

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

3. Далее из фарша сформировать шарики.

4. Немного прижать и сделать углубление посередине.

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

5. Для начинки обжарить лук с грибами, добавить томаты, сметану и специи по вкусу.

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

6. Выложить начинку в центр каждого гнезда и посыпать сыром.

Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

7. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.

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