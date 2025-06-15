Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит

Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить сочные гнезда. Они запекаются в духовке, поэтому точно не будут сухими. Для начинки используйте грибы и много сыра.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Это не только сытно, но и достаточно бюджетно.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйца – 1 шт.

зелень

специи

панировочные сухари – 1,5 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 200 г

помидор – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

специи – по вкусу

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, специи, панировочные сухари, зелень.

2. Хорошо перемешать и оставить на 10 минут постоять.

3. Далее из фарша сформировать шарики.

4. Немного прижать и сделать углубление посередине.

5. Для начинки обжарить лук с грибами, добавить томаты, сметану и специи по вкусу.

6. Выложить начинку в центр каждого гнезда и посыпать сыром.

7. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.

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