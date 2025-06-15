Сочные куриные гнезда с грибами и помидорами: вкус блюда вас приятно удивит
Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить сочные гнезда. Они запекаются в духовке, поэтому точно не будут сухими. Для начинки используйте грибы и много сыра.
Идея приготовления сочных куриных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Это не только сытно, но и достаточно бюджетно.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- зелень
- специи
- панировочные сухари – 1,5 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 200 г
- помидор – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- специи – по вкусу
- сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, специи, панировочные сухари, зелень.
2. Хорошо перемешать и оставить на 10 минут постоять.
3. Далее из фарша сформировать шарики.
4. Немного прижать и сделать углубление посередине.
5. Для начинки обжарить лук с грибами, добавить томаты, сметану и специи по вкусу.
6. Выложить начинку в центр каждого гнезда и посыпать сыром.
7. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.
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