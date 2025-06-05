Сочные мясные чебуреки без грамма теста: рецепт оригинального блюда

Мясной фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, а также кальцоне, голубцов, фрикаделек, а также сочных закусок в виде люля кебаба.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных, сытных и очень вкусных чебуреков из фарша и без грамма муки.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 400 г

Соус песто – 2 ст. л.

Вяленые томаты – 5 шт.

Твердый сыр (по желанию)

Шпинат свежий

Кукурузные хлопья – 3 ст. л.

Кукурузные хлопья – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Хлопья измельчите в крошку.

2. Фарш раскатайте между двумя листами пергамента - это сделает процесс легким и чистым. На одну половину выложите песто, томаты, сыр и шпинат. Накройте второй стороной фарша, уплотните края.

3. Обваляйте в измельченных хлопьях с обеих сторон.

4. Выпекайте при температуре 180°С в течение 25-30 минут.

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