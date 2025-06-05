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Сочные мясные чебуреки без грамма теста: рецепт оригинального блюда
Мясной фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, а также кальцоне, голубцов, фрикаделек, а также сочных закусок в виде люля кебаба.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных, сытных и очень вкусных чебуреков из фарша и без грамма муки.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 400 г
- Соус песто – 2 ст. л.
- Вяленые томаты – 5 шт.
- Твердый сыр (по желанию)
- Шпинат свежий
- Кукурузные хлопья – 3 ст. л.
- Кукурузные хлопья – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Хлопья измельчите в крошку.
2. Фарш раскатайте между двумя листами пергамента - это сделает процесс легким и чистым. На одну половину выложите песто, томаты, сыр и шпинат. Накройте второй стороной фарша, уплотните края.
3. Обваляйте в измельченных хлопьях с обеих сторон.
4. Выпекайте при температуре 180°С в течение 25-30 минут.
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