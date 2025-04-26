Сочные запеченные гнезда из фарша: приготовьте вместо привычных котлет
Гнезда из сочного фарша в духовке – вкусное блюдо для всей семьи. Приготовьте его вместо обычных котлет. Для начинки вам понадобятся грибы, овощи, а также много сыра – это очень вкусно.
Идея приготовления мясных гнезд с грибами и овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Подать можно со свежим салатом.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- соль, сушеный чеснок, черный перец – по вкусу
- масло – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 300 г
- болгарский перец – 0,5 шт.
- помидоры – 150 г
- сметана – 1 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- петрушка
- сыр – 100-150 г
Способ приготовления
1. К фаршу добавить соль, специи.
2. Хорошо перемешать.
3. Сформировать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. С помощью ложки сделать углубление.
5. Для начинки на небольшом количестве масла обжарить лук до прозрачности, добавить шампиньоны и жарить все вместе.
6. Далее добавить перец, обжарить еще пару минут, добавить соль и перец.
7. К начинке добавить нарезанные помидоры, петрушку, сметану, майонез и перемешать.
8. Выложить начинку в гнезда из фарша и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
9. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10-15 минут.
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