Сочные запеченные гнезда из фарша: приготовьте вместо привычных котлет

Гнезда из сочного фарша в духовке – вкусное блюдо для всей семьи. Приготовьте его вместо обычных котлет. Для начинки вам понадобятся грибы, овощи, а также много сыра – это очень вкусно.

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Идея приготовления мясных гнезд с грибами и овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Подать можно со свежим салатом.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

соль, сушеный чеснок, черный перец – по вкусу

масло – 2 ст.л.

лук – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

болгарский перец – 0,5 шт.

помидоры – 150 г

сметана – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

петрушка

сыр – 100-150 г

Способ приготовления

1. К фаршу добавить соль, специи.

2. Хорошо перемешать.

3. Сформировать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. С помощью ложки сделать углубление.

5. Для начинки на небольшом количестве масла обжарить лук до прозрачности, добавить шампиньоны и жарить все вместе.

6. Далее добавить перец, обжарить еще пару минут, добавить соль и перец.

7. К начинке добавить нарезанные помидоры, петрушку, сметану, майонез и перемешать.

8. Выложить начинку в гнезда из фарша и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

9. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10-15 минут.

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