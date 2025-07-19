Соединен паромом с Грецией: чем поражает туристов итальянский город Бриндизи

Для путешественников, которые стремятся избежать туристических толп и одновременно открыть что-то аутентичное, город Бриндизи на юге Италии может стать настоящей находкой. Расположенный на побережье Адриатического моря в регионе Апулия, он сочетает спокойную атмосферу с богатой историей и выгодным географическим положением.

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Бриндизи сохранил свою подлинность и еще не стал жертвой массового туризма, что делает его привлекательным для тех, кто ценит неспешное открытие новых мест.

Город также является важным транспортным узлом — отсюда курсируют паромы в Грецию, поэтому он может стать отличной остановкой во время широкого путешествия. А многочисленные архитектурные памятники, уютные кафе и побережье с голубой водой делают Бриндизи идеальным летним направлением, уверяет издание Express.

Что интересного есть в городе Бриндизи

Одной из главных архитектурных гордостей города являются римские колонны, которые обозначают финиш известной древнеримской Аппиевой дороги. Неподалеку возвышается замок Свево — средневековая крепость, построенная императором Фридрихом II, которая когда-то охраняла порт.

Еще одна важная достопримечательность — монумент итальянским морякам, погибшим в Первой мировой войне, привлекающий внимание своей монументальностью и эмоциональным содержанием.

Для ценителей истории стоит посетить также собор Темпио ди Сан-Джованни-аль-Сеполькро и бесплатный Археологический музей Рибеццо с уникальной коллекцией находок. Бриндизи предлагает идеальное сочетание культуры, истории и морской романтики.

Город особенно привлекает своим побережьем. Набережная площади Санта-Тереза идеально подходит для вечерних прогулок, а главная улица Корсо Рома — это место, где жизнь бурлит среди местных магазинов и кафе.

Любители моря найдут свой уголок на пляже Хемингуэй, где прозрачная вода и мягкий песок создают идеальные условия для отдыха. Летом здесь царит спокойная атмосфера, а уровень цен приятно удивляет по сравнению с другими курортными городами Италии. Бриндизи — это не только культурное наследие, но и возможность настоящего релакса.

Однако самое интересное — это то, что Бриндизи открывает прямой доступ в Грецию. Благодаря регулярным паромным маршрутам до Игуменицы, добраться до греческого побережья можно всего за 8 часов. Стоимость билетов стартует от 49 фунтов стерлингов (2760 грн), а по прибытию в Игуменицу открываются новые горизонты для путешествий — греческая железная дорога, автобусы и автопрокаты обеспечивают удобное передвижение по стране. Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить два направления в одном отпуске.

Игуменица, в свою очередь, — это также отправная точка к одному из самых красивых греческих островов — Корфу. Короткое путешествие паромом (всего 1,5 часа) стоит около 8 фунтов стерлингов (450 грн), и уже совсем скоро туристы могут оказаться на пляжах Ионического моря.

Такое сочетание двух культур и морских регионов — идеальная возможность для насыщенного и одновременно расслабленного путешествия. Бриндизи же становится удобной, доступной и менее очевидной отправной точкой для большого европейского приключения.

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