Солнечно и без толпы туристов: названо направление для роскошного отдыха в ноябре

Когда становится по-настоящему холодно, возникает желание убежать на отдых туда, где на самом деле тепло и солнечно. И даже в Европе есть такие отличные места.

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Как пишет издание Express, португальский остров Мадейра предлагает именно такое бегство от реальности межсезонья. При этом в центре Северной Атлантики в ноябре не так уж много туристов, а еще падают цены на проживание и перелет.

Средняя температура воздуха в ноябре на острове составляет 21,7 градуса. Именно за это Мадейру называют островом вечной весны. В последний месяц осени здесь сохраняется приятное тепло, хотя могут идти дожди. Такая погода идеальна для длительных походов зелеными холмами и скалистыми ландшафтами. А еще для приятного употребления сладкого вина под созерцание местных потрясающих пейзажей. Такая погода сохраняется благодаря горному микроклимату и теплоте вод океана.

Пляжи острова разбросаны по всему побережью, самым известным из них является Кальета. Некоторые из них песчаные, но есть и каменистые. При этом вода достаточно теплая, чтобы купаться даже в ноябре. Мадейра славится своей изрезанной береговой линией и горами, что делает ее прекрасным тропическим местом для отдыха.

Обязательно запланируйте пешую прогулку по острову. Так путеводитель Lonely Planet рекомендует Levada do Caldeirão Verde на западном краю острова. Это относительно легкий маршрут протяженностью 11,8 км в оба конца, проходящий через ряд живописных мест, включая лагуну и водопад.

Или выберите более популярный Vereda da Ponta de São Lourenço. Его протяженность составляет 7,2 км туда и обратно. Этот маршрут охватывает самую сухую каменистую восточную точку острова и включает в себя возможность окунуться в океан.

Чтобы погрузиться в культуру архипелага, столица Мадейры Фуншал предлагает посетителям возможность отведать местное вино. А также посетить многочисленные фермерские рынки и узнать об истории острова с мадейрским сахаром, который называют "белым золотом".

Чтобы полюбоваться Мадейрой, вы можете воспользоваться канатной дорогой Монте. Во время подъема вам откроются впечатляющие виды на город. А наверху вас будет ждать дворец Монте-Палас Мадейра, тихий ботанический сад с разнообразной флорой, прудами с карпами кои и уникальные выставки африканского искусства.

Если вы любите футбол, вам дорога в музей CR7. Здесь выставлено множество копий трофеев и памятных вещей известнейшего спортсмена Мадейры – Криштиану Роналду.

На Мадейре найдется что-то для каждого, независимо от того, какие приключения вы ищете или когда вы приезжаете. Однако ноябрь может дать вам возможность ухватить последнее теплое солнце сезона.

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