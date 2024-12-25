Солнце светит по 12 часов в сутки: названа африканская страна, где теплее всего зимой

Зима – идеальное время, чтобы искать тепло и солнце в других странах, и Танзания стала безоговорочным лидером среди мест для зимнего отдыха. Благодаря более чем 12 часам солнечного света каждый день, эта страна дарит отдыхающим возможность наслаждаться теплом даже в самые мрачные месяцы года.

Видео дня

По результатам исследования, проведенного LA Travel, Танзания предлагает самое большое количество солнечных часов среди популярных зимних направлений. Это настоящее спасение для жителей стран с холодным климатом, отметили в Daily Express.

Кроме Танзании исследование назвало другие популярные зимние направления. На втором месте оказался город Малый на Мальдивах, где можно наслаждаться 11,88 часов солнечного света ежедневно. Замыкает тройку лидеров Кейптаун в Южно-Африканской Республике, который предлагает 11,47 солнечного света в день. Эти страны не только дарят тепло, но и предлагают неповторимые виды, роскошные пляжи и множество возможностей для развлечений.

Танзания привлекает туристов не только продолжительными солнечными днями, но и живописными пляжами и уникальной природой. Золотые пески и потрясающие виды делают эту страну одним из лучших мест для зимнего отдыха. Здесь можно наслаждаться солнцем каждый день по 12 часов.

Малое, столица Мальдив, также считается райским местом для зимнего отдыха. Здесь посетителей ждут белые пляжи, кристально чистая вода и возможность погрузиться в культурные традиции региона. Этот город предлагает на 16% больше солнечного света, чем популярный Марракеш.

Кейптаун привлекает туристов не только солнечными днями, но и богатым культурным наследием. Известный своими пляжами и легендарной Столовой горой, он предлагает туристам посетить соседний Кейп-Вайнлендс – регион с винодельнями мирового уровня. Этот город прекрасно сочетает природу, историю и удобства.

Для тех, кто ищет больше экзотических вариантов, список также включает Бали в Индонезии, Каир в Египте и Чиангмай в Таиланде. Все эти места предлагают более 10 часов солнечного света каждый день, что делает их прекрасной альтернативой зимней серости.

Однако не все популярные курорты могут похвастаться большим количеством солнечных часов. Например, Мальта и Ибица обеспечивают только 6,76 и 6,53 часа зимнего солнечного света соответственно, что значительно меньше, чем лидеры рейтинга.

В общем, если вы мечтаете уйти от зимы и насладиться солнцем, Танзания, Мале или Кейптаун могут стать вашими идеальными вариантами. Они не только гарантируют теплую погоду, но и создают незабываемую атмосферу отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Вьетнам стал особенно популярен среди туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.