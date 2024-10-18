Специально к Хэллоуину: на Netflix вышла короткометражка по мотивам мультика 'Зверопой'

На Netflix вышла новая короткометражка "Зверопой: Триллер" (Sing: Thriller), которая продолжает приключения персонажей мультфильма "Зверопой". В этот раз герои устраивают праздничную вечеринку, где исполняют культовую песню Майкла Джексона Thriller.

Видео дня

Однако события приобретают мистические обороты, когда хозяина вечеринки Клея Калловея и его гостей превращают в танцующих чудаков, сообщается в анонсе Netflix.

Режиссером ленты выступил Гарт Дженнингс, также работавший над предыдущими частями "Зверопой". Он отметил, что работа над адаптацией классического хита Джексона стала для команды удивительным творческим опытом.

Продюсер Крис Меледандри подчеркнул, что фильм имеет целью как очаровать поклонников оригинала, так и заинтересовать новую аудиторию.

В новой ленте вернулись все основные актеры озвучивания, в частности Мэттью МакКонахи, Скарлетт Йоханссон, Тори Келли и Ник Кролл. Зрители могут увидеть "Зверопой: Триллер" на Netflix уже сейчас. Трейлер доступен на платформе, приглашая зрителей на новое музыкальное шоу.

Короткометражка создана специально к Хэллоуину и является частью серии "не слишком страшных" праздничных фильмов, которые Netflix предлагает в этом сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о сериале "Каос", основанном на греческой мифологии, который продюсеры Netflix не продлили после первого сезона, чем разгневали зрителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.