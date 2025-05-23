Спокойные и фантастически красивые: названы лучшие для жизни города в Испании

Испания уже давно привлекает иностранцев не только прекрасной погодой и пляжами, но и высоким качеством жизни. Согласно новому рейтингу от компании Nomad Capitalist, несколько испанских городов признаны лучшими для жизни. Среди них - не только шумные мегаполисы, но и менее известные, но комфортные и атмосферные локации.

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Во внимание принимались такие факторы, как стоимость жизни, удобство для экспатов, культурная насыщенность и природное окружение. В итоге - неожиданные победители, предлагающие спокойствие, красоту и аутентичность.

Сарагоса

Расположенная на севере страны, Сарагоса - это один из старейших городов Испании с богатым римским наследием. Хотя она не так известна, как Барселона или Мадрид, эксперты считают ее идеальной для тех, кто ищет спокойную городскую жизнь. Благодаря мощеным улочкам и многовековой архитектуре, Сарагоса создает ощущение путешествия во времени. Ее внутреннее расположение означает меньше туристов, но больше пространства для настоящего знакомства с Испанией.

Ибица

Ибица известна как остров бесконечных вечеринок, но эксперты советуют обратить внимание на ее тихую, зеленую сердцевину. Благодаря статусу объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, остров имеет уникальные природные экосистемы. Хотя летом Ибица оживленная, зимой здесь царит уют - идеально для переезда. Это место прекрасно сочетает культурную насыщенность и природную красоту.

Бильбао

Самый большой город региона Басков привлекает ценителей искусства и природы. Здесь расположен знаменитый Музей Соломона Гуггенхайма, а рядом - живописные пляжи. Бильбао - город среднего размера, который удобнее для жизни, чем мегаполисы. Но стоит учесть: стоимость недвижимости здесь одна из самых высоких в Испании.

Гранада

Город с дворцом Альгамбра - настоящее культурное сокровище. Здесь меньше экспатов, поэтому легче окунуться в традиционную испанскую жизнь. Питание стоит дешевле, чем в крупных городах, а зимой рядом доступны горнолыжные курорты. Гранада сочетает историческую глубину и современный комфорт.

Сан-Себастьян и Валенсия

Сан-Себастьян славится не только лучшими пляжами, в частности Плайя-де-ла-Конча, но и гастрономией. Его компактность и медленный ритм жизни идеальны для тех, кто ценит качественный отдых. Между тем Валенсия, третий по величине город Испании, предлагает недорогую жизнь и доступ к пляжам и скоростной железной дороге. Она также считается родиной паэльи, что добавляет ещё один гастрономический бонус.

Севилья и Барселона

Севилья - жемчужина Андалусии с большим количеством культурных событий, в частности весенней ярмаркой Feria de Abril. Однако летом здесь очень жарко, а туристов становится слишком много. В Барселоне - еще больше иностранцев и более высокие цены, особенно на еду. В то же время город остается привлекательным благодаря пляжам в черте города и разнообразной кухне.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Испании самые чистые пляжи.

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