США подвинули: названы самые посещаемые страны в мире

Мировой туристический рынок постоянно меняется, отражая предпочтения путешественников и глобальные тенденции. Недавние данные Всемирной туристической организации (UNWTO) показали значительные перестановки в рейтинге самых популярных направлений.

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Согласно отчету за 2024 год, европейская страна снова укрепила свои позиции среди лидеров. Испания официально заняла второе место по количеству международных визитов. Она опередила Соединенные Штаты Америки, опустившиеся на третье место. Франция традиционно удерживает первенство в этом рейтинге. Об этом пишет Travel Off Path.

Лидеры в мировом туризме

Согласно последним данным, опубликованным Всемирной туристической организацией (UNWTO) за 2024 год, Испания официально закрепила за собой позицию второй наиболее посещаемой страны в мире. Это уже второй год, когда Испания опережает Соединенные Штаты Америки по этому показателю, подтверждая устойчивую тенденцию в изменении глобальных туристических потоков после периода пандемии. Франция традиционно сохраняет свою давнюю лидирующую позицию, оставаясь на первом месте в мире по количеству международных туристических прибытий, тогда как США занимают третью позицию, что также стало повторением результатов предыдущего года.

Почему Испания стала столь привлекательной

Подъем Испании на вторую строчку рейтинга не случайен и обусловлен целым рядом факторов, делающих ее чрезвычайно привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Страна предлагает невероятное разнообразие отдыха: от шумных мегаполисов, как Мадрид и Барселона, до солнечных средиземноморских пляжей, величественных гор Пиренеев и идиллических островов, таких как Майорка или Канарские острова, что позволяет удовлетворить запросы любого туриста, независимо от его предпочтений.

Не менее важна яркая испанская культура – ее страстное фламенко, уникальная архитектура от мавританских дворцов до шедевров Гауди, изысканная кухня с культурой тапас и динамичная ночная жизнь, привлекающая тех, кто ищет аутентичный европейский опыт. Легкий доступ благодаря многочисленным авиарейсам, часто по конкурентным ценам, в том числе бюджетным авиакомпаниям, также способствует росту посещаемости. Дополнительным фактором стало и принятие Испанией виз для цифровых кочевников, что привлекло удаленных работников на длительные сроки пребывания.

Соединенные Штаты Америки, несмотря на свой статус туристического гиганта со всемирно известными достопримечательностями и национальными парками, уже второй год подряд удерживают третью позицию, уступив Испанию. Предпосылки такового понижения относительной популярности являются предметом дискуссий и анализа. Среди возможных факторов называют восприятие международным сообществом внутренней политики США или безопасности.

Более ощутимы и статистически подтверждены влияние усиления пограничных процедур и, что важно для статистики, уменьшение потока туристов из Канады – одного из ключевых рынков для американского туризма. Эта ситуация служит напоминанием, что даже самые большие туристические направления не застрахованы от влияния глобальной динамики, экономических факторов и перемен в предпочтениях путешественников.

Невероятный туристический успех в Испании также имеет свои обратные стороны и вызовы. Страна активно сталкивается с проблемой чрезмерного туризма (овертуризма) во многих популярных регионах, таких как Барселона или Балеарские острова. Большое количество посетителей создает значительную нагрузку на местную инфраструктуру, транспортную систему, влечет за собой рост цен на недвижимость и услуги для местных жителей и вызывает дебаты относительно необходимости сохранения аутентичного характера, который, собственно, и привлекает туристов. Ключевой задачей для Испании является поиск баланса между последующим приемом гостей и защитой качества жизни собственных граждан, а также развитие менее известных прибрежных городов и регионов, таких как Бенальмадена, куда направляются туристические потоки в поисках разнообразных впечатлений.

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