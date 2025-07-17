Старая школа кино возвращается: что обещают в фильме 'Человек-паук 4'

Будущий фильм"Человек-паук 4", который получит название "Человек-паук: Абсолютно новый день", обещает не только новый старт для любимого супергероя, но и значительные изменения в подходе к созданию самой франшизы кинематографической вселенной Marvel.

Видео дня

Эти изменения, по словам исполнителей главных ролей, принесут "глоток свежего воздуха" для зрителей. Кажется, создатели стремятся возродить дух ранних фильмов о Человеке-пауке, сосредоточившись на более традиционных методах съемок. Это новое направление может стать ключевым для успеха очередной части популярной серии, пишет издание Deadline.

Звезда франшизы Том Холланд, который вновь исполнит роль Питера Паркера, выразил свое восхищение возвращением к персонажу. Он отметил, что "играть Человека-паука – это как проводить время со старым другом". После драматических событий фильма "Человек-паук: Пути домой нет", где личность Питера Паркера стала неизвестной для его близких, следующая часть обещает раскрыть новые грани героя.

Холланд подчеркнул, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19 во время съемок предыдущей части, заставили их работать преимущественно на студийных площадках.

В отличие от предыдущего опыта, четвертая часть "Человека-паука" ознаменует возвращение к "старой школе кинопроизводства". Это означает, что съемки будут проходить в реальных локациях, а не только в павильонах. Том Холланд рассказал, что производство начнется в Глазго, где улицы города будут использованы для создания масштабных декораций. Он сравнил этот подход с тем, что использовался во время съемок "Человека-паука: Возвращение домой" в 2017 году, выразив уверенность, что фанаты будут в восторге от того, что создает команда.

Напомним, что фильм "Человек-паук: Домой пути нет", вышедший в 2021 году, начался сразу после событий сиквела 2019 года "Человек-паук: Вдали от дома". В нем раскрылась личность Питера Паркера, что привело к хаосу, и Доктор Стрэндж был вынужден наложить заклинание для восстановления порядка. Фильм стал блокбастером, собрав в мировом прокате 1,95 миллиарда долларов, что сделало его седьмым по кассовым сборам фильмом всех времен.

Премьера новой части "Человек-паук 4" запланирована на 31 июля 2026 года. Режиссером фильма выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над "Шан-Чи и Легендой десяти колец". К проекту также возвращаются продюсеры Эми Паскаль и глава Marvel Studios Кевин Файги.

Производство фильма начнется после завершения съемок долгожданного проекта Кристофера Нолана "Одиссея".

OBOZ.UA ранее писал детали, которые раскрыл Том Холланд о новом фильме о Человеке-пауке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.