Стартовали съемки нового сезона 'Теда Лассо': появился первый тизер

Хорошие новости для поклонников оптимистичного сериала "Тед Лассо". Спортивная комедия от стриминга Apple TV+ точно вернется с четвертым сезоном – работа над ним уже стартовала.

Видео дня

Чтобы сообщить об этом, платформа опубликовала в своих соцсетях небольшой тизер. Он немного рассказывает нам о касте и совсем немножко намекает на сюжет.

Видео начинается с режиссерской хлопушки, которая является непременным атрибутом любых съемок. Далее зритель видит перед собой квартет ключевых актеров – Джейсона Судейкиса в образе футбольного тренера Теда Лассо, Ханну Уодингэм, которая играет владелицу клуба "Ричмонд" Ребекку Уэлтон, Джереми Свифта в образе помощника Ребекки Хиггинса и Джуно Темпл, которая вернется к роли рекламного менеджера команды Кили Джонс. Они сидят за столом в типичном американском дайнере, общаются и что-то с аппетитом едят.

Далее идет титр: "Сезон 4, сейчас в производстве". А подпись к ролику в соцсети Х (бывший Twitter) говорит: "Мы больше не в Ричмонде". По имеющимся данным, работа над сериалом началась в американском штате Канзас.

Впрочем, синопсис сезона указывает на то, что Тед вернется в лондонский футбольный клуб "Ричмонд" (вымышленный, само собой). Перед ним встанет совершенно новая задача – он будет тренировать женскую команду второго дивизиона. Новым подопечным тренера придется столкнуться с вызовами, которых они еще не видели в своей карьере.

Участниц женской команды в четвертом сезоне "Теда Лассо" сыграют Таня Рейнольдс ("Половое воспитание"), Джуд Мэк ("Снова в действии"), Фей Марсей ("Андор"), Рекс Хейз, Эйслинг Шарки ("Мир Юрского периода: Доминион") и Эбби Герн ("Моя леди Джейн"). Также новичком каста станет юная звезда сериала "Оби-Ван Кеноби" Грант Фили. Ему досталась роль сына Теда – Генри Лассо.

Когда новая часть хитового сериала выйдет на экраны, пока неизвестно. Третий сезон "Теда Лассо" завершился 31 мая 2023 года.

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