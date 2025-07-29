Стартовали съемки продолжения 'Однажды в Голливуде': первые детали

В Лос-Анджелесе официально начались съемки фильма "Приключения Клиффа Бута". Это продолжение культового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

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Главную роль снова исполняет Брэд Питт, который возвращается к образу каскадера Клиффа, на этот раз в центре отдельной истории. Детали рассказало издание WorldOfReel.

Режиссером проекта стал Дэвид Финчер, который уже работал с Питтом в таких фильмах, как "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Сценарий написал Квентин Тарантино, и, по неподтвержденным данным, Netflix приобрел его за $20 миллионов.

Киноманы предполагают, что именно этот сценарий и является тем самым "десятым" фильмом Тарантино, который ранее анонсировали под названием "Кинокритик". Совпадают время событий (1970-е), главный актер (Питт) и место действия (Голливуд).

Актерский состав

Помимо Питта, в ленте также появятся:

Карла Гуджино ("Падение дома Ашеров");

Ягья Абдул-Матин II ("Стражи");

Элизабет Дебики ("Корона");

Скотт Каан (Терк Меллой из "Трилогии Оушена").

Пока не подтверждено, вернется ли Леонардо Ди Каприо к роли Рика Далтона, но инсайдеры сообщают, что актеру предложили $2 миллиона за камео.

Съемки продлятся как минимум до 16 января 2026 года. Известно, что в проекте задействовано: 128 актеров, 428 человек основной съемочной группы, около 4000 статистов.

Съемочный процесс в Калифорнии уже оценили в $106 миллионов, но это лишь часть общего бюджета, который пока не разглашается. Netflix, похоже, делает одну из своих самых больших ставок на следующие годы.

По слухам, события "Приключений Клиффа Бута" разворачиваются сразу после финала "Однажды в Голливуде". На этот раз Питт играет уже не просто каскадера, а голливудского "ремонтника" – человека, который выполняет "грязную" работу за кулисами кинобизнеса. Ожидается новый жанровый микс драмы, триллера и ироничной рефлексии над историей кино.

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