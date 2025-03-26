Стартовали съемки римейка 'Мумии': в чем главная интрига

Приключенческий фильм "Мумия" в конце девяностых стал прорывом для молодого Брендана Фрейзера и породил целую франшизу. Впрочем, за пределами трилогии попытки возродить серию терпели неудачу, даже несмотря на участие Тома Круза.

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И вот студия New Line Cinema решила попробовать еще раз. Как пишет издание Deadline, руководить постановкой фильма и писать к нему сценарий поручили режиссеру "Восстания зловещих мертвецов" Ли Кронину. Он уже приступил к съемке ленты в Ирландии и Испании и даже раскрыл часть интриги вокруг каста.

Так известно, что в фильме появится ирландско-американский актер Джек Рейнор. Ранее он уже сотрудничал с Кронином над франшизой "Зловещие мертвецы". Однако источники сообщают, что Рейнор не будет играть в фильме главную роль.

Тем временем, между фанатами фильма ходят предположения, что во франшизу может вернуться сам Фрейзер. В своих интервью ранее он заявлял, что открыт к такому сотрудничеству, однако пока не представляет, как его персонажа, охотника за сокровищами Рика О'Коннелла можно вернуть в историю.

Перезапуск "Мумии", в отличие от неудачной попытки 2017 года, происходит не под контролем студии Universal Pictures, поэтому не ограничена ее видением франшизы. Вместо этого к ее продюсированию присоединились Blumhouse Productions и Atomic Monster, известные своими успешными фильмами ужасов. Так что, от ленты следует ожидать качественной хоррор-составляющей. При этом Blumhouse не чужды юмора, а именно юмористическая составляющая была залогом успеха оригинальной "Мумии".

В данный момент премьера новой "Мумии" запланирована на 17 апреля 2026 года. В скором времени должно появиться больше информации со съемочной площадки ленты.

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