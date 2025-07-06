Стоит ли мыть авокадо перед хранением: объясняем

Жесткая, волокнистая кожура авокадо безопасна для употребления, но многие предпочитают ее выбрасывать и есть только мякоть. Тем не менее, мыть авокадо все равно стоит, чтобы продлить срок хранения фруктов.

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Эми Линн Кросс, повар и основательница The Cross Legacy, поделилась своим "секретным эликсиром" для мытья авокадо: прохладной водой и пятипроцентным дистиллированным белым уксусом, пишет Express.

Мытье авокадо и других фруктов в растворе уксуса уничтожает бактерии или загрязнения на кожуре, помогая продлить срок их хранения.

Как хранить авокадо

Сначала наполните миску холодной водой и 60 мл белого уксуса. Установите таймер ровно на две минуты, затем добавьте авокадо на время, указанное на таймере.

По истечении времени смойте раствор уксуса проточной водой, а затем дайте авокадо высохнуть на воздухе.

Перед хранением убедитесь, что фрукты полностью сухие, иначе может появиться риск развития бактерий и плесени.

Храните недозрелые фрукты в бумажном пакете для созревания, а затем, когда кончик плодоножки станет мягким, поместите их в холодильник. Чтобы избежать перезревания, лучше всего ежедневно проверять мягкость фруктов, пока они находятся в пакете.

Не рекомендуется хранить авокадо в холодильнике больше недели; если оставить его слишком долго, оно начнет проявлять признаки потемнения.

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