Стоит уже готовиться к осени: что необходимо сделать в саду прямо сейчас

Лето - идеальное время для подготовки к будущим сезонам, и хотя может показаться, что еще довольно рано делать эту работу, вы непременно поблагодарите себя за это позже.

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"Country Living", журнал о стиле жизни и доме, составил список садоводческих работ, которые стоит выполнить в этом месяце. Одним из рекомендованных заданий является посев.

"Трудно представить, но через несколько месяцев наступит осень, поэтому подумайте о том, чтобы посеять некоторые из этих осенних растений, таких как анютины глазки и полиантовые. Просто посейте семена на поддон с мелким компостом, полейте и слегка накройте", - сказано в публикации.

Затем поместите в теплицу. Регулярно проверяйте лоток, чтобы убедиться, что произошло прорастание, и не допускайте пересыхания рассады.

Посадка осенних растений летом имеет ряд преимуществ. Это позволяет растениям укорениться в теплой почве, прежде чем она похолодает в последующие сезоны.

Кроме того, это дает им более чем достаточно времени, чтобы сделать это до первых заморозков и суровых холодных условий.

Посев семян во влажных летних условиях является огромным преимуществом, поскольку это обеспечивает идеальную среду для развития и роста ваших растений. Это приведет к раннему началу осеннего цветения и поможет им процветать в течение всего сезона.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете покупать садовые товары, обязательно приобретите растения, цветущие осенью, чтобы ваш сад не потерял своего весеннего и летнего великолепия.

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