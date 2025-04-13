Страна, полная см.: названо лучшее направление в Европе в 2025 году

В 2025 году туристы смогут посетить одну из самых очаровательных стран Европы, которая недавно была названа лучшим направлением для путешествий. Хорватия, известная своей непревзойденной природной красотой и богатой историей, опередила таких сильных конкурентов, как Италия, Франция и Испания, став победителем престижной туристической ярмарки в Берлине.

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Это решение явилось результатом ряда факторов, включая восстановление туристических потоков и растущую популярность страны среди путешественников. С 2025 года Хорватия станет идеальным выбором для ищущих сочетания истории, культуры и природных чудес, сообщает портал Travel Off Path.

Хотя Италия традиционно является одной из самых популярных туристических стран, в этом году она не смогла попасть во главу угла. Поэтому в этом году большинство экспертов признали Хорватию более привлекательной для туристов. Эта страна не только может похвастаться потрясающими пляжами и древними городами, но и предлагает туристам новые впечатления, которых не найдешь в других популярных направлениях.

Пула и Ровинь: древние города Хорватии.

Одной из главных причин популярности Хорватии есть ее замечательные древние города. К примеру, Пула, которую еще называют "мини-Римом", привлекает внимание своими римскими достопримечательностями, включая величественный амфитеатр, почти не пострадавший от времени. Ровинь, со своими пастельными зданиями и романскими колокольнями, напоминает Венецию, но без каналов, что придает этому городу уникальный шарм. Каждый из этих городов переполнен историей и атмосферой, переносящей путешественников в другие времена.

Природные чудеса Хорватии: Плитвиче и Медведница

Природные виды Хорватии поражают даже опытных путешественников. Плитвич, с его 16 террасными озерами и каскадными водопадами, уже давно стал одним из самых красивых природных парков в Европе. Для любителей гор и пейзажей также есть Медведница – гора, расположенная недалеко от столицы Загреба, где туристы могут наслаждаться невероятными видами и свежим воздухом.

Нельзя забыть и о великолепных пляжах Хорватии, которые привлекают тысячи туристов со всего мира. Более 1104 мили береговой линии и многочисленные острова предоставляют множество возможностей для пляжного отдыха. Для тех, кто ищет покой, остров Брач станет идеальным местом с его белоснежными пляжами и уединенными бухтами, а для любителей активного отдыха и ночной жизни подходит остров Хвар.

Для тех, кто хочет избежать толп туристов, идеальным выбором станет Цавтат – старинный городок с прекрасными пляжами и тихой атмосферой. Этот город, основанный еще в иллирийские времена, сейчас является популярным курортом для тех, кто хочет наслаждаться спокойствием и уютом, а также отведать местную кухню в одном из многочисленных ресторанов. Цавтат предлагает отличные возможности для отдыха и богатый культурный опыт.

Несмотря на рост цен, Хорватия по-прежнему остается доступной для многих туристов. Введение евро и интеграция в Шенгенскую зону повысили уровень жизни, но страна сохраняет свою привлекательность для путешественников. Туристы могут рассчитывать потратить около 52 долларов (2139 грн) на еду и 106 долларов (4 361 грн) на проживание в день, что является вполне приемлемым вариантом для отдыха в Европе по сравнению с другими популярными направлениями, такими как Италия.

OBOZ.UA ранее писал о бюджетных европейских направлениях для туристов, которые не любят толп.

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