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Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

Средиземноморские курорты уже давно ассоциируются с побережьями Италии, островами Греции или прогулками по Лазурному побережью Франции. Но есть еще одна локация, которая стремительно выходит из тени "туристических гигантов" – Мальта.

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По данным Times of Malta, в июне 2025 года поток туристов в страну вырос почти на 11%. И это только начало: интерес к Мальте неуклонно растет, ведь этот небольшой средиземноморский архипелаг имеет что предложить. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

Большинство путешественников вряд ли смогут сразу показать Мальту на карте. Это государство, состоящее из трех главных островов – Мальта, Гозо и Комино – расположено южнее Сицилии, ближе к африканскому побережью, чем к континентальной Европе.

Валетта – самая маленькая столица ЕС по площади, однако по значению – одна из самых важных культурных точек Европы. Внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Валлетта сохранила барочную архитектуру, мощные прибрежные укрепления и бесценные художественные памятники.

Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

В самом центре города расположена кафедральная базилика Святого Иоанна, построенная в 1570-х годах. Она поражает позолоченными часовнями, изящными фресками и главным экспонатом – полотном Караваджо.

Всего несколько шагов – и вы у Дворца Великого Магистра, построенного рыцарями Мальтийского ордена. А Republic Street, главная пешеходная улица столицы, дарит возможность почувствовать дыхание времени: с обеих сторон – исторические здания, кафе с мальтийской кухней и маленькие лавки.

Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

Через залив напротив Валлетты – еще один уникальный уголок Мальты: "три города" – Витториоза (Ил-Биргу), Сенглеа (Л-Исла) и Коспикуа (Ил-Бормла). Они образуют единый архитектурный ансамбль, где практически не заметно границ между муниципалитетами.

Витториоза сохранила узкие улочки и Форт Святого Анжело над гаванью. Сенглеа известна цветными фасадами и атмосферой неспешной жизни у воды. Коспикуа – это крепости, морепродукты и храмы. Все три города можно обойти пешком за час.

Еще одно уникальное явление – Мдина и Рабат. Мдина – это бывшая столица острова, город-крепость с каменными улицами, дворцами и тишиной. Она фактически "остановилась во времени". Рабат значительно живее, с современными домами, кафе и движением. Городки разделяют только ров и стены, но контраст между ними впечатляющий.

Мальта – это не только история, но и море. И хотя часть побережья скалистая, пляжей хватает.

Для активного отдыха и ночной жизни выбирают Сент-Джулианс – с променадом, галечными пляжами и клубами. Если ищете золото песка и спокойствие – отправляйтесь на север в бухту Меллиеха, где теплая вода, удобный заход в море и развитая инфраструктура.

Не стоит обходить вниманием Марсашлокк – рыбацкий городок с яркими лодками, базаром и рыбной гастрономией. Здесь можно попробовать свежайшие морепродукты и финики, которые привозят из местных садов.

Комино – почти необитаемый остров. Здесь нет постоянных жителей, но есть Голубая лагуна – место с бирюзовыми водами, идеальное для купания. Сюда прибывают только на несколько часов, на лодках или круизами.

Гозо – остров с собственной столицей, узкими улицами и старинной цитаделью. Здесь все медленнее, спокойнее и атмосфернее. Гозо имеет собственные пляжи – Рамла-Бей с красноватым песком и Сан-Блас, который менее людный. Это также место одного из старейших культовых сооружений в мире – храмов Джгантия, построенных более 5500 лет назад.

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