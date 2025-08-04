Стремительно набирает популярность: чем заинтересовала туристов Мальта

Средиземноморские курорты уже давно ассоциируются с побережьями Италии, островами Греции или прогулками по Лазурному побережью Франции. Но есть еще одна локация, которая стремительно выходит из тени "туристических гигантов" – Мальта.

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По данным Times of Malta, в июне 2025 года поток туристов в страну вырос почти на 11%. И это только начало: интерес к Мальте неуклонно растет, ведь этот небольшой средиземноморский архипелаг имеет что предложить. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Большинство путешественников вряд ли смогут сразу показать Мальту на карте. Это государство, состоящее из трех главных островов – Мальта, Гозо и Комино – расположено южнее Сицилии, ближе к африканскому побережью, чем к континентальной Европе.

Валетта – самая маленькая столица ЕС по площади, однако по значению – одна из самых важных культурных точек Европы. Внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Валлетта сохранила барочную архитектуру, мощные прибрежные укрепления и бесценные художественные памятники.

В самом центре города расположена кафедральная базилика Святого Иоанна, построенная в 1570-х годах. Она поражает позолоченными часовнями, изящными фресками и главным экспонатом – полотном Караваджо.

Всего несколько шагов – и вы у Дворца Великого Магистра, построенного рыцарями Мальтийского ордена. А Republic Street, главная пешеходная улица столицы, дарит возможность почувствовать дыхание времени: с обеих сторон – исторические здания, кафе с мальтийской кухней и маленькие лавки.

Через залив напротив Валлетты – еще один уникальный уголок Мальты: "три города" – Витториоза (Ил-Биргу), Сенглеа (Л-Исла) и Коспикуа (Ил-Бормла). Они образуют единый архитектурный ансамбль, где практически не заметно границ между муниципалитетами.

Витториоза сохранила узкие улочки и Форт Святого Анжело над гаванью. Сенглеа известна цветными фасадами и атмосферой неспешной жизни у воды. Коспикуа – это крепости, морепродукты и храмы. Все три города можно обойти пешком за час.

Еще одно уникальное явление – Мдина и Рабат. Мдина – это бывшая столица острова, город-крепость с каменными улицами, дворцами и тишиной. Она фактически "остановилась во времени". Рабат значительно живее, с современными домами, кафе и движением. Городки разделяют только ров и стены, но контраст между ними впечатляющий.

Мальта – это не только история, но и море. И хотя часть побережья скалистая, пляжей хватает.

Для активного отдыха и ночной жизни выбирают Сент-Джулианс – с променадом, галечными пляжами и клубами. Если ищете золото песка и спокойствие – отправляйтесь на север в бухту Меллиеха, где теплая вода, удобный заход в море и развитая инфраструктура.

Не стоит обходить вниманием Марсашлокк – рыбацкий городок с яркими лодками, базаром и рыбной гастрономией. Здесь можно попробовать свежайшие морепродукты и финики, которые привозят из местных садов.

Комино – почти необитаемый остров. Здесь нет постоянных жителей, но есть Голубая лагуна – место с бирюзовыми водами, идеальное для купания. Сюда прибывают только на несколько часов, на лодках или круизами.

Гозо – остров с собственной столицей, узкими улицами и старинной цитаделью. Здесь все медленнее, спокойнее и атмосфернее. Гозо имеет собственные пляжи – Рамла-Бей с красноватым песком и Сан-Блас, который менее людный. Это также место одного из старейших культовых сооружений в мире – храмов Джгантия, построенных более 5500 лет назад.

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