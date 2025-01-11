Студенты Киевского авиационного института отправились в Турцию на завод BAYKAR

Студенты Государственного университета "Киевский авиационный институт" (КАИ) отправились на стажировку на завод BAYKAR в Турцию. Это позволит будущим инженерам получить ценный практический опыт работы с новейшими технологиями в области авиации и беспилотных систем, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на FB страницу вуза.

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Попасть на стажировку было непросто. Студенты прошли соответствующее тестирование, сдав экзамен по английскому языку. Кроме того, они писали рефераты и проходили собеседования.

В результате 20 победителей отбора из нескольких факультетов КАИ отправились в Турцию на бесплатную стажировку по направлениям – композитное производство, механическая обработка, сборка механических систем, сборка фюзеляжа, сборка электрических систем.

Во время практики стажеры из Украины будут работать рядом с лучшими инженерами и специалистами BAYKAR, что позволит им углубить свои знания и навыки в реальных условиях современного производства.

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