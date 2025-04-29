Свекла по-корейски для праздничного стола и на каждый день: рецепт самой вкусной закуски
Свекла – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок, а также борща, шпундры, соусов и даже консервации. Еще из свеклы можно делать диетические оладьи и чипсы.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной закуски из свеклы, с чесноком и маслом.
Ингредиенты:
- свекла 500 г
- соль 0,5 ч.л.
- уксус 2 ст.л.
- масло 4 ст.л.
- чеснок 2-3 зуб.
- сахар 1 ч.л.
- специи – перец черный/красный
- кориандр
- мускатный орех (на кончике ножа)
Способ приготовления:
1. Свеклу очищаем от кожуры и натираем на терке. К свекле натираем чеснок на мелкой терке и добавляем сахар, соль и уксус. Сок сливать не нужно. Всыпаем все специи.
2. Масло сильно разогреваем на сковороде и вливаем в свеклу.
Даем промариноваться 3-4 часа в холодильнике и можно есть, будет очень вкусно!
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