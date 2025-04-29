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Свекла по-корейски для праздничного стола и на каждый день: рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Свекла по-корейски для праздничного стола и на каждый день: рецепт самой вкусной закуски

Свекла – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок, а также борща, шпундры, соусов и даже консервации. Еще из свеклы можно делать диетические оладьи и чипсы. 

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Вкусная маринованная свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной закуски из свеклы, с чесноком и маслом.

Рецепт свеклы

Ингредиенты: 

  • свекла 500 г
  • соль 0,5 ч.л.
  • уксус 2 ст.л.
  • масло 4 ст.л.
  • чеснок 2-3 зуб.
  • сахар 1 ч.л.
  • специи – перец черный/красный
  • кориандр 
  • мускатный орех (на кончике ножа)

Способ приготовления: 

1. Свеклу очищаем от кожуры и натираем на терке. К свекле натираем чеснок на мелкой терке и добавляем сахар, соль и уксус. Сок сливать не нужно. Всыпаем все специи.

Свекла со специями

2. Масло сильно разогреваем на сковороде и вливаем в свеклу.

Масло для свеклы

Даем промариноваться 3-4 часа в холодильнике и можно есть, будет очень вкусно!

Готовая закуска из свеклы

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