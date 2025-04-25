Сытные и очень вкусные деруны по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте мясной фарш или тертый твердый сыр.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с сырно-грибной начинкой.
Ингредиенты:
- Картофель 5 шт.
- Лук 2 шт..большие(1 в начинку,1 в деруны)
- Яйцо 1 шт.
- Мука 2 ст.л.
- Соль перец по вкусу
- Масло для жарки
- Грибы 250 г
- Сыр 150 г
- Сливочный творог 150 г
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель натираем, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку.
2. Перемешиваем и пожарьте деруны.
3. Начинка: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, тогда добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем тогда сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.
4. Перемешиваем и выкладываем начинку на деруны.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: