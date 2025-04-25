УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сытные и очень вкусные деруны по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте мясной фарш или тертый твердый сыр.

Видео дня
Деруны с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с сырно-грибной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель 5 шт.
  • Лук 2 шт..большие(1 в начинку,1 в деруны)
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 2 ст.л.
  • Соль перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • Грибы 250 г
  • Сыр 150 г
  • Сливочный творог 150 г
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель натираем, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку.

Картофельное тесто

2. Перемешиваем и пожарьте деруны.

Жареные деруны

3. Начинка: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, тогда добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем тогда сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.

Начинка из грибов и сыра

4. Перемешиваем и выкладываем начинку на деруны.

Готовые деруны

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: