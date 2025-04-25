Сытные и очень вкусные деруны по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте мясной фарш или тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с сырно-грибной начинкой.

Ингредиенты:

Картофель 5 шт.

Лук 2 шт..большие(1 в начинку,1 в деруны)

Яйцо 1 шт.

Мука 2 ст.л.

Соль перец по вкусу

Масло для жарки

Грибы 250 г

Сыр 150 г

Сливочный творог 150 г

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натираем, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку.

2. Перемешиваем и пожарьте деруны.

3. Начинка: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, тогда добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем тогда сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.

4. Перемешиваем и выкладываем начинку на деруны.

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