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Сытные и вкусные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,5 т.
Сытные и вкусные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Деруны – очень сытное и вкусно блюдо, которое в классическом варианте готовятся только из картофеля, с луком и специями. Но, для более сытного и вкусного варианта, кулинары советуют добавить мясной фарш, твердый сыр.

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Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с мясным фаршем.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • Картофель – 1-1.2 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2-3 ст. л.
  • Фарш – 250 г
  • Лук – 2 шт. (крупных)
  • Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
  • Масло растительное
  • Сметана для подачи и 1 ст. л.
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на мелкую терку, туда же лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, тертый чеснок.

Картофельное тесто

2. Для начинки: смешайте фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.

Мясной фарш

3. Выложите на горячую сковороду тесто, сверху фарш и снова тесто. Жарим на масле с двух сторон до румяности.

Сколько жарить деруны

4. Далее переложите деруны в форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекаем под фольгой еще минут 15-20 при 180С.

Готовые деруны

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