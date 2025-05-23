Сытные и вкусные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Деруны – очень сытное и вкусно блюдо, которое в классическом варианте готовятся только из картофеля, с луком и специями. Но, для более сытного и вкусного варианта, кулинары советуют добавить мясной фарш, твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Картофель – 1-1.2 кг

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст. л.

Фарш – 250 г

Лук – 2 шт. (крупных)

Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)

Масло растительное

Сметана для подачи и 1 ст. л.

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на мелкую терку, туда же лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, тертый чеснок.

2. Для начинки: смешайте фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.

3. Выложите на горячую сковороду тесто, сверху фарш и снова тесто. Жарим на масле с двух сторон до румяности.

4. Далее переложите деруны в форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекаем под фольгой еще минут 15-20 при 180С.

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