Сытные кутабы с сыром: идеальное блюдо вместо пиццы

Мука, вода и растительное масло – три продукты, которые могут быть основой для приготовления постного хлеба, а также лепешек, блинов, а также пиццы, а также лаваша.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски или блюда для перекуса – кутабы с сыром.

Ингредиенты:

500 г просеянной муки

1 ч.л. соли

240 мл воды комнатной температуры

2 ст. л. растительного масла

Начинка:

300 г творога

150-200 г сыра ( имеретинский, или брынза, или сулугуни)

зелень

1 сырое яйцо

1 луковица (слегка обжарить)

Способ приготовления:

1. Смешайте все для теста, замесите его и оставьте подойти. После скатайте шарики и из каждого сделайте тонкую лепешку.

2. Начинки положите 2 ст. ложки. В качестве начинки можно использовать мясо, тыкву, зелень!

3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до красивой корочки на среднем огне.

4. Смажьте горячие кутабы сверху сливочным маслом.

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