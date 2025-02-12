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Сытные кутабы с сыром: идеальное блюдо вместо пиццы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
51
Рецепт блюда

Мука, вода и растительное масло – три продукты, которые могут быть основой для приготовления постного хлеба, а также лепешек, блинов, а также пиццы, а также лаваша.

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Что приготовить из теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски или блюда для перекуса – кутабы с сыром. 

Жареные кутабы

Ингредиенты:

  • 500 г просеянной муки
  • 1 ч.л. соли
  • 240 мл воды комнатной температуры
  • 2 ст. л. растительного масла

Начинка:

  • 300 г творога
  • 150-200 г сыра ( имеретинский, или брынза, или сулугуни)
  • зелень
  • 1 сырое яйцо
  • 1 луковица (слегка обжарить)

Способ приготовления:

1. Смешайте все для теста, замесите его и оставьте подойти. После скатайте шарики и из каждого сделайте тонкую лепешку.

Тесто для блюда

2. Начинки положите 2 ст. ложки. В качестве начинки можно использовать мясо, тыкву, зелень!

Начинка для блюда

3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до красивой корочки на среднем огне.

Как правильно готовить кутабы

4. Смажьте горячие кутабы сверху сливочным маслом.

Готовое блюдо

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