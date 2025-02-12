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Сытные кутабы с сыром: идеальное блюдо вместо пиццы
Мука, вода и растительное масло – три продукты, которые могут быть основой для приготовления постного хлеба, а также лепешек, блинов, а также пиццы, а также лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски или блюда для перекуса – кутабы с сыром.
Ингредиенты:
- 500 г просеянной муки
- 1 ч.л. соли
- 240 мл воды комнатной температуры
- 2 ст. л. растительного масла
Начинка:
- 300 г творога
- 150-200 г сыра ( имеретинский, или брынза, или сулугуни)
- зелень
- 1 сырое яйцо
- 1 луковица (слегка обжарить)
Способ приготовления:
1. Смешайте все для теста, замесите его и оставьте подойти. После скатайте шарики и из каждого сделайте тонкую лепешку.
2. Начинки положите 2 ст. ложки. В качестве начинки можно использовать мясо, тыкву, зелень!
3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до красивой корочки на среднем огне.
4. Смажьте горячие кутабы сверху сливочным маслом.
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