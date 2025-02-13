Сытные жареные пирожки: как приготовить вкусное блюдо
Жареные пирожки – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста. А также их можно готовить на сковороде, а также в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с тушеной и жареной капустой.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 300 г кефира
- 500 г муки
- 1,5 ч.л. соды с горкой
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
- 2 ст.л. масла
- 200 г масла для жарки
Начинка из капусты:
- 1 лук
- 1 небольшая капуста
- 1 большая морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/2 ст.л. томатной пасты
- соль
- перец
- масло
- лавровый лист
- 100 мл воды
Способ приготовления:
1. Для начинки из капусты – поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивайте. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.
2. Сырная начинка – яйцо, сыр, соль – соедините и взбейте блендером.
3. Чтобы приготовить тесто, постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.
4. Готовим пирожки в масле!
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