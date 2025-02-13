Сытные жареные пирожки: как приготовить вкусное блюдо

Жареные пирожки – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста. А также их можно готовить на сковороде, а также в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с тушеной и жареной капустой.

Ингредиенты:

1 яйцо

300 г кефира

500 г муки

1,5 ч.л. соды с горкой

1/2 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

2 ст.л. масла

200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

1 лук

1 небольшая капуста

1 большая морковь

2-3 зубчика чеснока

1/2 ст.л. томатной пасты

соль

перец

масло

лавровый лист

100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для начинки из капусты – поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивайте. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

2. Сырная начинка – яйцо, сыр, соль – соедините и взбейте блендером.

3. Чтобы приготовить тесто, постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

4. Готовим пирожки в масле!

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