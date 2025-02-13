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Сытные жареные пирожки: как приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
165
Сытные жареные пирожки: как приготовить вкусное блюдо

Жареные пирожки – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста. А также их можно готовить на сковороде, а также в духовке. 

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Жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с тушеной и жареной капустой. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 300 г кефира
  • 500 г муки
  • 1,5 ч.л. соды с горкой
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. масла
  • 200 г масла для жарки

Начинка из капусты: 

  • 1 лук
  • 1 небольшая капуста
  • 1 большая морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 ст.л. томатной пасты
  • соль
  • перец
  • масло
  • лавровый лист
  • 100 мл воды

Способ приготовления: 

1. Для начинки из капусты – поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивайте. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

Капуста для блюда

2. Сырная начинка – яйцо, сыр, соль – соедините и взбейте блендером.

Начинка для пирожков

3. Чтобы приготовить тесто, постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

Жареные пирожки

4. Готовим пирожки в масле! 

Готовые пирожки

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