Сытный и очень вкусный домашний бограч: делимся наилучшим рецептом
Бограч – очень вкусный, густой мясной суп с овощами и паприкой, один из символов венгерской кухни. Готовится блюдо очень просто, даже проще, чем любой суп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бограча, с мясом и овощами, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Говядина – 700г
- Сало – 100 г
- Картофель – 400 г
- Луковицы – 1 шт.
- Морковь – 1 шт
- Болгарских перцев – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Зубки чеснока – 2 шт.
- Томатной пасты – 1 ст. л.
- Молотой паприки – 1 ч.л.
- Тмина – 1/2 ч.л.
- Черный молотый перец по вкусу
- Соль по вкусу
- Вода
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, обсушите и порежьте маленькими кусочками. Сало порежьте мелко.
2. Картофель и морковь порезать небольшими кусочками, лук кубиками. Болгарский перец порезать небольшой соломкой. На помидорах сделать надрез крест-накрест, полейте кипятком, снимите кожицу и порежьте кубиками. Измельчите чеснок.
3. В кастрюлю закиньте сало и обжарьте в нем лук и чеснок до мягкости. Отправьте в кастрюлю мясо, посыпьте специями. Хорошо перемешайте на большом огне, мясу дайте схватиться, затем убавьте огонь.
4. Добавьте болгарский перец, помидоры, морковь, картофель, посолите и поперчите. На этом этапе следует отрегулировать количество воды до желаемой густоты.
5. Добавьте томатную пасту и доведите бограч до кипения, далее готовьте под крышкой 30 минут.
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