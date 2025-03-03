Сытный и очень вкусный домашний бограч: делимся наилучшим рецептом

Бограч – очень вкусный, густой мясной суп с овощами и паприкой, один из символов венгерской кухни. Готовится блюдо очень просто, даже проще, чем любой суп.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бограча, с мясом и овощами, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Говядина – 700г

Сало – 100 г

Картофель – 400 г

Луковицы – 1 шт.

Морковь – 1 шт

Болгарских перцев – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Зубки чеснока – 2 шт.

Томатной пасты – 1 ст. л.

Молотой паприки – 1 ч.л.

Тмина – 1/2 ч.л.

Черный молотый перец по вкусу

Соль по вкусу

Вода

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, обсушите и порежьте маленькими кусочками. Сало порежьте мелко.

2. Картофель и морковь порезать небольшими кусочками, лук кубиками. Болгарский перец порезать небольшой соломкой. На помидорах сделать надрез крест-накрест, полейте кипятком, снимите кожицу и порежьте кубиками. Измельчите чеснок.

3. В кастрюлю закиньте сало и обжарьте в нем лук и чеснок до мягкости. Отправьте в кастрюлю мясо, посыпьте специями. Хорошо перемешайте на большом огне, мясу дайте схватиться, затем убавьте огонь.

4. Добавьте болгарский перец, помидоры, морковь, картофель, посолите и поперчите. На этом этапе следует отрегулировать количество воды до желаемой густоты.

5. Добавьте томатную пасту и доведите бограч до кипения, далее готовьте под крышкой 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: