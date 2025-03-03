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Сытный и очень вкусный домашний бограч: делимся наилучшим рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
588
Сытный и очень вкусный домашний бограч: делимся наилучшим рецептом

Бограч – очень вкусный, густой мясной суп с овощами и паприкой, один из символов венгерской кухни. Готовится блюдо очень просто, даже проще, чем любой суп. 

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Из какого мяса приготовить бограч

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бограча, с мясом и овощами, который очень просто готовится. 

Рецепт бограча

Ингредиенты:

  • Говядина – 700г
  • Сало – 100 г
  • Картофель – 400 г
  • Луковицы – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт
  • Болгарских перцев – 1 шт. 
  • Помидоры – 2 шт. 
  • Зубки чеснока – 2 шт.
  • Томатной пасты – 1 ст. л. 
  • Молотой паприки – 1 ч.л.
  • Тмина – 1/2 ч.л.
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Вода

Способ приготовления: 

1. Мясо помойте, обсушите и порежьте маленькими кусочками. Сало порежьте мелко.

Жареное мясо

2. Картофель и морковь порезать небольшими кусочками, лук кубиками. Болгарский перец порезать небольшой соломкой. На помидорах сделать надрез крест-накрест, полейте кипятком, снимите кожицу и порежьте кубиками. Измельчите чеснок.

Картофель для блюда

3. В кастрюлю закиньте сало и обжарьте в нем лук и чеснок до мягкости. Отправьте в кастрюлю мясо, посыпьте специями. Хорошо перемешайте на большом огне, мясу дайте схватиться, затем убавьте огонь.

Приготовление блюда

4. Добавьте болгарский перец, помидоры, морковь, картофель, посолите и поперчите. На этом этапе следует отрегулировать количество воды до желаемой густоты.

Сколько готовить бограч

5. Добавьте томатную пасту и доведите бограч до кипения, далее готовьте под крышкой 30 минут.

Готовый бограч

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