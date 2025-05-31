Сюжет для 'Топ Ган 3' уже готов: что известно о предстоящем фильме

После недавнего релиза "Миссия невыполнима 8" актер Том Круз и режиссер Кристофер Маккуори не останавливаются на достигнутом. Уже идет работа над следующим масштабным проектом – триквелом легендарной авиационной драмы "Топ Ган", начавшейся еще в 1986 году с одноименного фильма Тони Скотта.

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Хотя между первым фильмом и его продолжением, "Топ Ган: Мэверик", прошло почти 40 лет, третья часть появится значительно раньше. По словам Маккуори, который пишет сценарий вместе с Эреном Крюгером, основная сюжетная структура уже сформирована.

"Топ Ган: Мэверик" стал одним из самых кассовых фильмов 2022 года, собрав в мировом прокате более 1,4 миллиарда долларов для студии Paramount. Том Круз снова сыграл культовую роль Пита "Маверика" Митчелла, а компанию ему составили Майлз Теллер в роли Брэдли "Рустера" Брэдшоу и Глен Пауэлл, который блестяще исполнил роль Джейка "Хэнгмена" Сересина.

Последний, кстати, получил от фильма серьезный творческий импульс – его карьера стремительно пошла вверх. По предварительным данным, все главное трио актеров вернется в третью часть.

Официальная дата выхода "Топ Ган 3" пока не объявлена, однако, учитывая активную работу над сценарием, анонс фильма может появиться уже в ближайшее время. Предварительно премьеру ожидают в 2027 году.

"Идея уже на столе, я ее разгадал. Это хорошая отправная точка. Ты заходишь в комнату и говоришь: "Ну, с чего начинаем?". Эрен что-то предлагает, а я думаю: "Почему бы и нет?". Потом обсуждаем дальше. Структура уже есть, так что все стало на свои места", – прокомментировал Маккуори в подкасте Happy Sad Confused.

Остается открытым вопрос, кто станет режиссером триквела. Маккуори пока не подтвердил свое участие в этой роли, зато среди потенциальных постановщиков остается Джозеф Косински – режиссер "Меверика", который также участвует в новом проекте. Предположительно, фильм может получить режиссерский дуэт.

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