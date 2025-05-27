Такие же яркие, как герани, и цветут все лето: какие цветы посадить в саду для буйства красок

Герани - великолепные цветы, но уход за ними может быть сложным. Она нуждается в регулярной обрезке, если вы не хотите, чтобы она стала слишком длинной, а удаление засохших цветоносов имеет решающее значение для здоровья растения.

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Им также нужно много солнца, чтобы выглядеть наилучшим образом, но если ваш сад недостаточно яркий, не отчаивайтесь. Можно выбрать такой же яркий, но более легкий в уходе, цветок. Недотрога (бальзамин) – отличная альтернатива гераням, и она намного выносливее, пишет OBOZ.UA.

Эти прекрасные цветы имеют две разновидности - обычная бальзамина и новогвинейская бальзамина.

Первые, обычные недотроги, – это тенелюбивые растения, которые постоянно цветут даже при небольшом количестве света, идеально подходят для тенистого сада.

Вариант из Новой Гвинеи любит немного больше солнца, но все равно будет хорошо расти в тени. Если у вас есть солнечное место для них, обязательно регулярно поливайте их.

Ни один из вариантов не нуждается в обрезке отцветших головок, поскольку они отпадают самостоятельно, что значительно облегчает уход за ними, чем за геранью.

Оба сорта прекрасно растут в контейнерах, корзинах или в саду. Им нужна только влажная, хорошо дренированная почва. Если вы хотите получить от них максимум пользы, посадите их ранней весной, после того, как минует опасность заморозков.

Если вы все же решите выращивать их в горшках, убедитесь, что в них есть дренажные отверстия для выхода лишней воды, и поливайте их в жаркую сухую погоду.

Бальзамины могут увядать в условиях жары, поэтому проверьте почву на сухость и хорошо полейте ее, если почва засушливая.

Они могут быть подвержены корневой гнили, поэтому будьте осторожны с поливом - чрезмерный полив может привести к тому, что они перестанут расти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, каким удобрением лучше всего подкормить герань.

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