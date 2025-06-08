Там больше невест, чем местных: названа самая романтичная деревня Италии

На побережье озера Комо расположена живописная итальянская деревушка с населением менее тысячи человек. Несмотря на свои скромные размеры, Варенна стала настоящим мировым центром свадеб. Каждый год сюда приезжает больше пар и гостей, чем здесь постоянных жителей.

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Здесь можно провести церемонию, сделать идеальные фото, насладиться итальянской кухней и почувствовать дух классической Европы. Детали рассказало издание Express.

В 2023 году население Варенны составляло всего 693 человека. Однако ежегодно ее посещают около 80 000 туристов и свадебных гостей. Идеальное расположение на западном берегу озера, очаровательная архитектура и невероятные пейзажи сделали это село чрезвычайно популярным среди влюбленных со всего мира. Именно поэтому Варенну часто называют свадебной столицей Италии.

Здесь регулярно проходят как религиозные, так и гражданские церемонии. Две церкви Варенны под юрисдикцией Миланской епархии позволяют проводить венчания даже парам, которые не являются местными. Гражданские свадьбы можно организовать в здании городской ратуши (Sala Civica), или в роскошном свадебном зале виллы Чипресси, открывающем впечатляющие виды на озеро.

На площади Сан-Джорджо расположена одноименная церковь XIV века, с редкими картинами XV-XVI веков и полом из традиционного черного мрамора. Это место с глубокой историей и исключительной атмосферой.

Прогулка по Варенне – это путешествие в прошлое. Цветочные балконы, узкие переулки, старинные дома и атмосфера уюта: все создает идеальный фон для свадьбы. Туристы и молодожены обожают Прогулку влюбленных (Passeggiata degli Innamorati) – романтическую тропу вдоль озера, которая ведет к бухте Рива-Гранде.

В деревне есть все необходимые удобства: кафе, рестораны, джелатерии, ремесленные лавки. Однако из-за лестничных улиц рекомендуется удобная обувь - особенно невестам в длинных платьях.

Ближайший международный аэропорт, Милан Мальпенса (MXP), расположен примерно в 45 км. Скоростной автобус довезет до Комо за 35 минут, или можно воспользоваться поездом (Malpensa Express через Саронно) примерно 1 час 15 мин.

До самой Варенны удобно доехать по железной дороге, станция называется Varenna-Esino.

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