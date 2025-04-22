Только 419 калорий: из чего приготовить вкусный и полезный легкий ужин

Приготовление чего-нибудь полезного на ужин не должно быть скучным или тяжелым, если у вас есть правильный рецепт.

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Энн Данахи, диетолог и основатель Caving Something Healthy, поделилась своим вкусным блюдом с рисом и лососем, пишет Express.

Фантастика этого блюда заключается в том, что все готовится в одной сковороде, что делает сам процесс невероятно легким – и нет никакого шанса пережарить лосось, поскольку его пашотируют. "Этот легкий ужин с лососем и рисом порадует ваши вкусовые рецепторы ярким, свежим ароматом лимона и трав", – отметила автор.

Ингредиенты (на четыре порции)

Четыре филе лосося

180 г коричневого риса

480 мл овощного или куриного бульона

225 г спаржи

15 г свежей зелени (петрушка, укроп, чабрец, лук, базилик и др.)

120 г простого греческого йогурта

Один большой шалот (молотый)

Два лимона (90 мл свежего лимонного сока и три чайные ложки лимонной цедры)

Одна столовая ложка оливкового масла

Соль и перец.

Вам также понадобится:

Большая сковорода с крышкой

Блендер.

Что действительно выделяет этот рецепт, так это йогуртовый травяно-лимонный соус, состоящий из двух чайных ложек измельченного лука-шалота, двух столовых ложек лимонного сока, двух чайных ложек цедры лимона, 120 г греческого йогурта и двух столовых ложек.

Способ приготовления

Поставьте сковороду на плиту и разогрейте оливковое масло на сильном среднем огне.

Добавьте в сковороду размельченный шалот, но отложите две чайные ложки, чтоб позже приготовить йогуртовый соус. Варите шалот примерно три минуты, пока он не станет золотистым.

Добавьте рис и дайте ему поджариться в течение двух-трех минут, пока он не станет золотисто-коричневым. Обязательно помешивайте рис и лук-шалот, чтобы ничего не пригорело.

Затем налейте в сковороду бульон и лимонный сок. Накройте крышкой, убавьте огонь до слабого и дайте рису тушиться в смеси 35 минут. Обязательно оставьте две столовых ложки лимонного сока для йогуртового соуса.

Тем временем подготовьте лосось, приправив его солью и перцем, а затем нарежьте спаржу.

После того как рис сварится, положите на рис филе лосося и несколько ломтиков лимона из лимонного сока. Накройте крышкой и дайте им вариться 5 минут.

Пока лосось и рис варятся, приготовьте йогуртовый соус.

По истечении времени добавляем в сковороду спаржу, снова накрываем крышкой и оставляем все вариться еще пять минут. Если рис кажется сухим, добавьте еще немного бульона или воды.

Проверьте, мягкие ли овощи, а лосось правильно приготовлен. Если он кажется недоваренным, дайте ему повариться еще несколько минут.

Прежде чем приготовить блюдо, добавьте оставшиеся травы и чайную ложку цедры лимона, а затем приправьте солью и перцем, если хотите.

После этого ваш аппетитный обед с лососем и рисом будет готов к подаче. Перед подачей обильно полейте травяным йогуртовым соусом.

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