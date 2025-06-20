Том Круз на первом месте! Топ-10 летних блокбастеров, которые заработали больше всего денег
Летние блокбастеры стали настоящим культурным явлением и неотъемлемой частью голливудской индустрии. Некоторые из них устанавливали рекорды, другие — открывали новые звезды или возвращали любимых героев. Лента с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик", например, возглавила списки самых кассовых фильмов.
Но и другие проекты, от "Звездных войн" до анимационных хитов Pixar, также завоевали место в сердцах зрителей. OBOZ.UA собрал информацию о самых кассовых летних фильмах с учетом сборов в кинотеатрах США в период с 1975 по 2024 год.
Топ Ган: Мэверик (Top Gun Maverick)
В 2022 году фильм получил рейтинг PG13, дистрибьютором выступила компания Paramount. Его летние сборы составили 701 миллион долларов, а общие за весь период показа – 719 миллионов долларов.
Мир Юрского периода (Jurassic World)
Выпущенный в 2015 году с рейтингом PG13 и дистрибьютором Universal фильм заработал 647 миллионов долларов летом и 654 миллиона долларов за все время проката.
Головоломка 2 (Inside Out 2)
Анимационная лента, вышедшая в 2024 году с рейтингом PG от Disney, собрала 651 миллион долларов летом и 653 миллиона долларов в целом.
Барби (Barbie)
Фильм, представленный в 2023 году с рейтингом PG13 от Warner Bros., имел летние сборы в размере 612 миллионов долларов и 637 миллионов долларов за все время.
Мстители (Marvel's The Avengers)
В 2012 году фильм получил рейтинг PG13 от Disney. Летние сборы составили 620 миллионов долларов, а общие – 623 миллиона долларов.
Суперсемейка 2 (Incredibles 2)
Выпущенный в 2018 году мультфильм с рейтингом PG и дистрибьютором Disney, собрал 603 миллиона долларов летом и 609 миллионов долларов за все время проката.
Король Лев (The Lion King)
В 2019 году фильм с рейтингом PG от Disney имел летние сборы 524 миллиона долларов и 544 миллиона долларов в целом.
Темный рыцарь (The Dark Knight, 2008)
За все время кинопроката в США фильм "Темный рыцарь" (2008) собрал около 534 млн долларов. Это сделало его одним из самых успешных фильмов-комиксов и блокбастеров 2008 года.
В поисках Дори (Finding Dory)
Выпущенная в 2016 году лента с рейтингом PG от Disney собрала 483 миллиона долларов летом и 486 миллионов долларов в целом.
Звездные войны: Эпизод I – Скрытая угроза (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace)
Фильм, вышедший в 1999 году с рейтингом PG от 20th Century Fox, имел летние сборы 421 миллион долларов и 475 миллионов долларов за все время проката.
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