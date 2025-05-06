Топ-10 настроек, которые улучшат работу смартфонов Samsung

One UI 7 от Samsung называют одним из лучших и наиболее удачных скинов операционной системы Android. Он быстрый, интуитивно понятный, прекрасно оформлен и предлагает пользователям продуманные функции.

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Однако, как пишет издание GizChina, стандартные настройки не предлагают полную оптимизацию работы гаджета. Чтобы получить от своего смартфона Samsung максимум, нужно знать несколько трюков. И вот что вы можете сделать прямо сейчас.

Отключите всплывающие уведомления

Нет ничего более неприятного, чем появление всплывающих уведомлений во время чтения статьи или общения с друзьями. Чтобы отключить их, перейдите в меню Настройки > Уведомления > Стиль всплывающих уведомлений и установите Коротко для всех приложений. Уведомления все равно будут приходить, но они будут сокращенными и будут меньше отвлекать внимание.

Перейдите на навигацию с помощью жестов

Из коробки большинство телефонов Samsung по умолчанию используют традиционную навигационную панель с тремя кнопками. Хотя она знакома, все же кажется устаревшей по сравнению с изяществом современной навигации с помощью жестов. Если вы предпочитаете более плавный способ навигации, перейдите в Настройки > Дисплей > Панель навигации и переключитесь на жесты. Смахивание будет казаться вам значительно более удобным, как только вы освоитесь.

Установите для экрана максимальное разрешение

Флагманские дисплеи Samsung, особенно на таких устройствах, как Galaxy S25 Ultra, великолепны. Но, как ни странно, они не поставляются с максимальным разрешением по умолчанию. Чтобы насладиться каждым пикселем этого великолепного экрана, перейдите в Настройки > Дисплей > Разрешение экрана и выберите WQHD+ или самый высокий из доступных вариантов. Хотя эта настройка может потреблять немного больше заряда батареи, эффективное оборудование Samsung гарантирует, что вы все равно легко протянете целый день.

Настройте функцию боковой клавиши

Боковая клавиша Samsung (ранее известная как кнопка питания) теперь по умолчанию запускает Bixby или Google Assistant. Но не всем такое изменение кажется удобным. Некоторые пользователи хотят после длительного нажатия получать доступ к меню питания. Чтобы вернуться к этой функции, перейдите в Настройки > Дополнительные функции > Боковая кнопка и нажмите и удерживайте меню отключения питания.

Измените уведомления на экране блокировки

One UI 7 представил новый способ отображения уведомлений на экране блокировки с использованием небольших значков вместо старого, более подробного вида уведомлений. Просто перейдите в Настройки > Уведомления > Уведомления на экране блокировки и перейдите в Карточки. Кроме того, включите Скрыть содержимое, чтобы предотвратить отображение конфиденциальной информации на экране блокировки. В любой момент вы при желании сможете вернуть более детальное отображение уведомлений.

Создайте или войдите в учетную запись Samsung

Если вы являетесь пользователем Galaxy, создание учетной записи Samsung значительно улучшит ваш опыт. Эта учетная запись открывает доступ к эксклюзивным функциям Samsung, таким как Samsung Wallet, Galaxy Themes и Samsung Password Manager. Учетная запись Samsung также упрощает перенос данных на новый телефон. Даже если вы полагаетесь в основном на сервисы Google, наличие учетной записи Samsung все равно будет вам полезно.

Установите программу Good Lock

Если вы хотите получить еще больше настроек, вам необходимо загрузить Good Lock из магазина приложений Galaxy. Good Lock предлагает набор модулей, которые позволяют настраивать практически каждую часть интерфейса. Один из самых популярных модулей - это Home Up, который позволяет настраивать жесты и макеты. А One Hand Operation+ значительно упрощает управление телефоном одной рукой - это очень удобно для больших устройств, таких как S25 Ultra.

Удаление или отключение ненужного ПО

Samsung достиг успехов в борьбе с ненужными приложениями. Но некоторые все еще пробиваются сквозь эту защиту. К счастью, теперь вы можете удалить или отключить большую часть. Такие приложения, как Samsung TV Plus, Microsoft CoPilot, Facebook и даже OneDrive часто можно удалить, если они вам не нужны. Освобождение места и сокращение фоновой активности помогают телефону работать еще плавнее.

Персонализируйте свой главный экран

One UI от Samsung предлагает одни из лучших вариантов виджетов и макетов на Android. Например, виджет Календарь можно сделать полупрозрачным, чтобы он идеально сочетался с обоями. Чтобы сделать главный экран эффективным и красивым, настройте сетку значков на 5×5 в разделе Настройки > Главный экран > Макет сетки.

Оптимизируйте Always-On Display

Always-On Display (AOD) от Samsung невероятно эффективный и полезный инструмент, но по умолчанию он не настроен на полное использование его возможностей. Настройте его так, чтобы он он он всегда отображал основную информацию, такую как время, дата и процент заряда аккумулятора.

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