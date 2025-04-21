Топ-3 растений, которые нужно посадить в апреле: получите красивые цветы и обильный урожай

Апрель – отличное время, чтобы начать посев огорода, и, по мнению эксперта-садовода, определенные семена следует высевать сейчас, чтобы гарантировать щедрый урожай летом.

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По словам Фионы Дженкинс, британской эксперты по садоводству MyJobQuote.co.uk, уже сейчас следует сеять астру и базилик, пишет Express.

"Астры – это род многолетних цветковых растений, которые являются почти исключительными для европейского региона. Название астры происходит от древнегреческого слова, что означает звезда, так как имеет звездообразные цветочные головки. Они имеют цвет от белого до голубого и фиолетового и приносят потрясающее, красочное цветение", – сказала Дженкинс.

Ранняя весна является идеальным временем для посадки, поскольку это дает им лучшую часть вегетационного периода, чтобы закрепиться до того, как они зацветут. Их лучше всего разместить на солнечном свете и в богатой, плодородной почве, которая будет содержать много влаги в течение весенних и летних месяцев.

Базилик, однолетнюю траву семейства мятных, часто выращивают ради ароматных листьев и используют в свежем или сушеном виде в разнообразных блюдах.

По словам эксперта, это растение чрезвычайно чувствительно к морозам и лучше растет в теплом климате. Базилик можно высевать на открытом воздухе, когда температура начнет повышаться и минует риск заморозков. Высевайте семена в защищенном, теплом и солнечном месте с большим количеством дренированной почвы или в контейнер с универсальным компостом.

Помидоры в апреле можно сеять в открытом грунте, если вы их еще не сажали.

Важно убедиться, что прошли последние заморозки, прежде чем высаживать их на улицы в защищенном, солнечном и влажном месте.

Они тяжелы в выращивании, поэтому им нужна плодородная, хорошо сложенная почва и еженедельные подкормки удобрениями, богатыми калием.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что можно сеять на огороде, когда холодно.

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