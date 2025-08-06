Топ-3 ярких растений для вашего сада, которые не требуют особого ухода

Некоторые цветущие растения отличаются особой устойчивостью и не требуют особых условий или ухода. Эти сорта известны простотой ухода и универсальностью.

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По словам эксперта по садоводству Фионы Дженкинс, это делает их идеальными для начинающих садоводов или тех, кто хочет наполнить свой сад разноцветными цветами, пишет Express.

Лаванда

Лаванда — любимое растение многих садоводов, и она действительно оправдывает свою репутацию летней суперзвезды. Фиона называет ее жемчужиной "летнего сада, не требующей особого ухода", благодаря ее ароматным стеблям, засухоустойчивости и устойчивости к вредителям.

Лаванда лучше всего растет на полном солнце и хорошо дренированной почве – только избегайте влажных мест, особенно зимой. Ее аромат добавляет саду сенсорного элемента, одновременно привлекая опылителей, таких как пчелы и бабочки.

Бархатцы

Бархатцы являются одними из самых легких для выращивания однолетних растений и имеют ярко-желтые, оранжевые и ржаво-красные цветы, которые цветут все лето.

Их быстрое прорастание, аромат, отпугивающий вредителей, и способность цвести до первых заморозков делают их идеальным выбором для начинающих в этом деле.

Они хорошо растут на полном солнце и не прихотливы к почве, но ценят хороший дренаж и регулярный полив.

Циннии

Циннии добавляют смелого всплеска цвета и идеально подходят для тех, кто хочет выращивать их из семян с ограниченным бюджетом.

От маленьких одиночных до крупных цветков, похожих на георгины, они идеально подходят для легкого заполнения пространства.

Для наилучших результатов посадите их на полном солнце с хорошо дренированной почвой и обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха, чтобы избежать росы.

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