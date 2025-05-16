Топ-4 вещей, которые никогда не следует сушить на бельевой веревке

Всем известно, что некоторые вещи нельзя сушить в сушильной машине, но эксперты предупреждают, что то же самое касается и проветривания белья на веревке.

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Некоторая одежда может выглядеть хуже после сушки на улице, но это не из-за страха, что солнце изменит цвет. Эксперты по стирке предупреждают, что повседневные вещи, в том числе коврики для ванной и свитера, относятся к тем, которые никогда не будут висеть на бельевой веревке, пишет OBOZ.UA.

Некоторые вещи нельзя сушить на веревке из-за потенциального повреждения – их ткани могут растягиваться или сжиматься во время сушки, а сушка на улице может подвергать одежду воздействию таких элементов, как пыльца или плесень.

Джинс

Джинсовую ткань часто сушат на веревке, чтобы сохранить цвет, но от этого она часто становится поцарапанной и жесткой.

Сушильная машина в этом случае на самом деле является лучшим вариантом, хотя для сушки джинсовой ткани следует использовать низкую температуру или вообще не использовать ее.

Всегда рекомендуется сначала проверить этикетку с инструкциями по уходу, чтобы предотвратить случайную усадку.

Наволочки

Эти предметы постельного белья очень уязвимы к усадке, поэтому сушить их на веревке не стоит.

Осторожно растяните влажную ткань на подушку, чтобы устранить усадку от расслабления и убедиться, что она все еще застегивается.

Толстые свитера

Толстые свитера, особенно шерстяные, часто нельзя стирать в стандартном цикле. Шерсть нужно стирать в деликатной холодной воде, чтобы предотвратить усадку и повреждение волокон.

То же самое касается сушки белья на веревке на улице. Толстые ткани могут стать очень тяжелыми, когда они мокрые, особенно если их развесить для сушки, что может привести к их растяжению и деформации.

Коврики для ванной

Хороший коврик для ванной прослужит годами, если за ним правильно ухаживать, но если его стирать небрежно, он может быстро стать шероховатым и потерять свою мягкость.

Коврики для ванной комнаты - это предмет, который часто используется, и лучше всего их очистить, если их высушить в стиральной машине, а не развешивать на веревке для белья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что была названа лучшая температура для стирки постельного белья и подушек.

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