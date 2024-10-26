Топ-5 романтических фильмов, которые вполне могли стать ужасами: неожиданная подборка

Вскоре Хэллоуин – время страшных костюмов и марафона фильмов ужасов. Но жанр хоррора не всем по душе. Значит ли, что этот праздник не для них? Отнюдь!

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Издание Buzzfeed собрало неожиданную подборку к Хэллоуину. В нее вошли романтические комедии, сюжет которых легко мог бы стать основой настоящего ужастика. Вот топ-5 лент из этого списка.

50 первых поцелуев

Главная героиня Люси страдает амнезией. Каждое утро она просыпается в постели со своим законным мужчиной, который, по сути, является для нее незнакомцем. Более того, она беременна и это ежедневно становится для нее новостью. Единственное доказательство того, что все это не внезапность, а логичное продолжение красивой истории – это домашние видео. Да, ее муж пытается ей помочь, и в его действиях нет ничего зловещего. Но поставьте себя на место Люси – провести так первый день своей жизни было бы действительно жутко.

Пока ты спал

И снова главная героиня по имени Люси. Она, даже не будучи знакома с Питером, умудряется в него влюбиться. Однажды Питер падает под поезд и она спасает ему жизнь. Однако мужчина впадает в кому, а его семья из-за неуместного комментария начинает воспринимать Люси как его невесту. Она же их не исправляет. Девушку сразу принимают в семью, однако постепенно она начинает понимать, что ее чувства к Питеру – иллюзорны, а вот любовь к его брату Джеку возникает у нее по-настоящему. Не много ли лжи и манипуляций для того, чтобы история была романтичной? Даже если мы попытаемся взглянуть на нее с перспективы добрых намерений Люси.

Однажды в Риме

В центре истории здесь Бет, разочаровавшаяся в любви. Она отправляется в Рим на свадьбу своей сестры и оказывается у фонтана желаний. Однако вместо того, чтобы бросить туда монетку, она достает несколько. И сразу на нее обращают внимание мужчины, бросившие эти монетки. Они тут же берутся завоевывать ее внимание и начинают конкурировать между собой. Это смешной фильм, но представьте на минутку, что вы – одинокая женщина, находящаяся в чужой стране, и внезапно вас начинает преследовать куча незнакомых мужчин. Любовное проклятие – это все равно проклятие, не правда ли?

За бортом

Высокомерная и капризная миллиардерша Джоанн, владелица роскошной яхты, однажды упав за ее борт, теряет память. И оказывается под властью овдовевшего плотника, которому, будем честными, успела изрядно насолить. Он решает не говорить Джоанн, что она замужем, забирает ее к себе и выдает за собственную жену мать своих четырех непослушных детей. То есть, по сути, использует ее травму, чтобы отомстить. В конце концов, Джоанн узнает правду. Но ее жизнь разрушена и возврата нет. И она решает связать себя с тем, кто ее похитил и использовал в своих целях.

Неспящие в Сиэтле

Здесь все достаточно просто. У нас есть Сэм, который все еще преодолевает горе из-за смерти своей жены. От отчаяния он звонит на национальное радиошоу, чтобы поделиться эмоциями и рассказать, как прекрасен был его брак. Конечно, это приводит к тому, что он получает сотни писем от женщин, пораженных его чувствительностью и смелым проявлением эмоциональной доступности. Одна из этих женщин – журналистка Энни, которая находится в не совсем успешных отношениях. И хотя Энни обручена, она начинает преследовать Сэма и, словно магическим образом, появляется повсюду, куда идет он. Сейчас это называется сталкингом. Впрочем, мужчина влюбляется в свою сталкершу. Преимущественно потому, что считает знаком судьбы то, как часто она встречается на его пути. Да, в фильме все заканчивается хорошо. Но много ли вы знаете похожих историй в жизни, которые не выливались бы в серьезные проблемы для того, кого преследуют?

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку фильмов на Хеллоуин, которые не слишком вас испугают, зато прекрасно развлекут.

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