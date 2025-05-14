Что категорически нельзя делать на собеседовании: топ-5 ошибок

Если вы ищете новую работу и дошли до этапа собеседования, помните, что есть несколько вещей, которые обычно настораживают работодателей.

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Эти распространенные ошибки кажутся незначительными, но могут быть решающими в том, произведете ли вы впечатление на интервьюера или заставите его вычеркнуть вас из своего списка, пишет Express.

Эксперт по карьере Марк Ротвелл, генеральный директор Hiring Hub, поделился пятью лучшими советами, которые помогут вам успешно пройти собеседование. Его первый совет - избегать чрезмерной непринужденности во время собеседований.

Это может быть мгновенным красным флажком для интервьюеров и создать впечатление, что вы не относитесь к работе серьезно. Если вы сидите в постели во время виртуального собеседования или выполняете другую задачу, разговаривая с интервьюером, это плохой знак. Уделите интервьюеру все свое внимание.

Еще одним тревожным сигналом является отсутствие рекомендаций в вашем резюме, особенно если у вас нет ни одной от текущего работодателя. Даже если вы уволились из компании в плохих условиях не по вашей вине, рекомендации по крайней мере двух является чрезвычайно важной.

Многим работодателям в основном нужно только подтвердить, что вы там работали, поэтому с этим не должно быть проблем.

В-третьих, обязательно изучите компанию, в которой проходите собеседование. Если вы придете на собеседование и не вспомните клиентов компании, ее успехи или даже общие знания, это может сильно оттолкнуть работодателей.

Они могут рассматривать множество кандидатов, поэтому то, что вы дадите интервьюеру понять, насколько вы хотели бы быть частью компании, может стать решающим фактором для получения работы.

Четвертый тревожный сигнал - это кандидат, который одет неподобающим образом. Даже если это виртуальное собеседование, убедитесь, что вы одеты профессионально.

Были случаи, когда кандидаты приходили на виртуальные собеседования с мокрыми волосами или в спортивных костюмах. В редких случаях, в зависимости от компании, работодатели могут не возражать против этого, но лучше представить себя наилучшим образом, а не рисковать.

Последний совет Марка прост: придерживайтесь правды и не лгите в своем резюме. Это может показаться невероятно очевидным, но приукрашивать правду может быть соблазнительно.

Однако, быть уличенным во лжи – это очень и очень плохой признак вашей надежности как работника. Всегда лучше говорить правду.

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