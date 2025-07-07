Топ-5 цветов, которые идеально подойдут для ленивых садоводов

Если вы любите цветы, но не являетесь самым заядлым садоводом, не стоит паниковать. Не все цветы нуждаются в постоянном уходе, и на самом деле некоторые из них даже растут лучше, если их оставить на произвол судьбы.

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Согласно idealhome.co.uk, есть несколько растений, которые зацветут даже при минимальном уходе. Все, что им нужно, это немного солнца и немного воды.

Бархатцы

Первый цветок, который идеально подойдет для ленивых садоводов, – это бархатцы. Эти замечательные цветы оранжевого цвета хорошо растут, даже если за ними не ухаживать, и им даже не нужно обрезать отцветшие цветы. Все, что им нужно, это немного солнца и воды, и они будут цвести месяцами. Они также действуют как естественное средство от вредителей, поэтому являются идеальным спутником для других растений.

Космея

Космея – еще один замечательный выбор благодаря своим маленьким пышным цветам. Как только она приживется в почве, она может выдерживать засуху, некачественную почву и запущенность, и ее не часто беспокоят садовые вредители.

Циннии

Циннии также прекрасно подходят для тех, кто не знает, с чего начать. Их чрезвычайно яркие цветы придадут вашему саду красивого цвета, и если их посадить на солнечном месте, они будут процветать.

Подсолнухи

Эти замечательные и массивные цветы практически не нуждаются в уходе и быстро вырастут большими и красивыми. Все, что им нужно, это яркое солнце, и эти высокие цветы подарят вашему саду невероятное зрелище.

Хотя сейчас их сажать немного поздно, стоит помнить о них во время посадки сада в следующем году.

Однолетние шалфеи

Эти прекрасные цветы не только являются одними из самых засухоустойчивых растений, которые вы можете найти, но и чрезвычайно популярны среди опылителей. Эти цветы не только прекрасно будут выглядеть, но и привлекать пчел и бабочек в ваш сад, оживляя его.

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