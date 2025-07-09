Топ-5 цветов, которые можно посадить в июле: они требуют минимального ухода

Садоводы часто ошибочно считают, что в июле уже поздно сажать цветы, так как они уже не вырастут вовремя и не зацветут.

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На самом деле, существует несколько видов растений, которые не требуют особого ухода, и которые можно спокойно высадить в июле. Об этом рассказал эксперт по садоводству Алан Титчмарш, пишет Express.

Первоцветы

Эти цветы любят и солнце, и тень, и быстро разрастаются по саду, никогда не становясь неприятностью. Они добавляют цвета вашему саду с июня по сентябрь и прекрасно растут в полутени с легким намеком на кислую почву.

Герани

Это почвопокровные растения с яркими летними цветами, которые хорошо переносят любые условия. Зимой они отмирают, но каждый год появляются снова.

Эти цветы создадут ослепительное зрелище, если они будут получать не менее шести часов солнечного света ежедневно, и их идеально сажать рядом с вашей грядкой, поскольку они отпугивают надоедливых капустных червей.

Брахиглотти

Эти крепкие красавицы часто называют Сенесиос или молочными кустами благодаря их ярким желтым лепесткам и неприхотливой природе, что делает их идеальным вариантом для любого летнего сада.

Их ярко-желтые ромашковые цветы на зеленовато-серых вечнозеленых листьях время от времени цветут и осенью.

Пенстемон

Пенстемоны имеют высокие шпили цветов, похожих на наперстянку, на тонких стеблях и намного крепче, чем кажутся. Нежные белые и розово-красные цветы прекрасно растут в различных условиях; однако лучше всего они выглядят, когда их ежедневно освещает солнце в течение шести-восьми часов, поэтому сажайте их в открытых местах.

Астрантия

Этот цветок может стать отличным выбором для влажных почв. Астранция процветает в тенистых местах, где другие цветы могут мерзнуть, поэтому она идеально подходит для посадки под деревьями, возле живых изгородей или на любом участке сада, который выглядит немного заброшенным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы нельзя сажать во дворе и в саду.

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