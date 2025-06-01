Топ-5 цветов, которые улучшат качество воздуха в вашем доме и за которыми легко ухаживать

Если вы хотите уменьшить количество токсинов в помещении, повысить влажность или просто быстро освежить свой дом, простой трюк – добавить цветы.

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Да, это может показаться простым, но это идеальное решение, и оно не обязательно должно быть дорогим. Специалисты Eflorist определили лучшие цветы для естественного очищения воздуха в вашем помещении, за многими из которых также легко ухаживать, пишет Express.

Хризантемы

Эти яркие и жизнерадостные цветы не просто хорошо выглядят. Было обнаружено, что хризантемы удаляют вредные загрязнители, в частности аммиак и бензол, что делает их прекрасными цветами для очистки воздуха. Однако им требуется большое количество солнечного света, поэтому важно разместить их у окна, где они будут получать его достаточно в течение дня.

Мирные лилии

Специалисты объясняют, что эти цветы "являются одними из самых эффективных очистителей воздуха среди комнатных растений", которые наиболее известны своей способностью "удалять опасные токсины, такие как формальдегид, бензол и угарный газ".

Лаванда

Это растение наиболее известно своим расслабляющим ароматом, который используется различными способами. Но знаете ли вы, что она также может помочь улучшить качество воздуха, что делает ее одним из лучших растений для очистки воздуха?

Специалисты говорят: "Лаванда может помочь фильтровать загрязнители воздуха, и она естественным образом источает восхитительный, успокаивающий аромат, устраняя необходимость использования любых синтетических освежителей воздуха в вашем доме".

Жасмин

Цветы жасмина излучают сладкий аромат и могут улучшить качество сна и уменьшить стресс, способствуя расслаблению. Это также замечательный цветок, производящий кислород для вашей спальни, и создает успокаивающую атмосферу, одновременно поглощая вредные токсины, такие как формальдегид, бензол, трихлорэтилен и ксилол.

Орхидеи

Орхидеи - отличный выбор для улучшения качества воздуха, поскольку они могут поглощать вредные химические вещества, такие как ксилол, толуол и формальдегид, которые содержатся в воздухе. Как и жасмин, они также выделяют кислород ночью, что делает их еще одним отличным вариантом для спален.

К счастью, эти растения также неприхотливы в уходе, поскольку поливать их нужно лишь раз в 7-10 дней.

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