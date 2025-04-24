Топ-9 растений, которые следует посеять в апреле: будете иметь красивые цветы и свежие овощи

Весна в самом разгаре, и, по словам британской экспертки по садоводству Фионы Дженкинс, сейчас идеальное время для посева разнообразных семян, которые вознаградят вас яркими цветами и вкусными домашними продуктами на протяжении всего лета.

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"Апрель является ключевым месяцем для садоводов, – сказала Дженкинс. Посеяв семена сейчас, вы можете надеяться, что к середине лета сад и огород будут сиять цветом, ароматом и вкусом. От яркого цветения до свежих овощей, немного усилий этой весны может привести к большим вознаграждениям всего за несколько месяцев, пишет Express.

Вот лучшие варианты того, что посадить сейчас:

Астра

Эти потрясающие цветы в форме звезды варьируются от белого до фиолетового и процветают на солнечном свете с обильным влажным грунтом. Посев ранней весной дает астрам время прижиться перед жарким летом.

Базилик

Базилик, любимую специю многих, лучше сеять в теплых, защищенных местах, когда минует риск заморозков. Сейте прямо на открытом воздухе или в помещении для пересадки позже. Базилик процветает в солнечных условиях и идеально подходит для горшков или травяных садов.

Свекла

Легкая культура как для начинающих, так и для экономящих пространство, свеклу можно сеять небольшими партиями для получения стабильного урожая к осени. И корни, и листья съедобны и наполнены питательными веществами.

Морковь

Сейте морковь непосредственно в открытый грунт с этого момента до июля, высаживая в шахматном порядке каждые несколько недель для непрерывного сбора урожая. Используйте защитную сетку от насекомых, чтобы отпугнуть морковную муху и вредителей.

Базилик

Идеально подходит для привлечения опылителей, васильки являются выносливыми однолетними растениями, процветающими на солнечных, хорошо дренированных местах. Сейте прямо на грядки или в контейнеры, чтобы все лето иметь яркие цветы.

Календула французская

Яркие и смелые французские бархатцы идеально подходят для начинающих садоводов. Посейте их в этом месяце на солнечных грядках, очищенных от сорняков, и наслаждайтесь их огненным цветением с минимальным уходом.

Горох

Горох является отличным выбором для небольших помещений, поскольку имеет множество сортов, в том числе карликовые. Посейте его сейчас в солнечную защищенную почву и наслаждайтесь сладким домашним горошком в течение лета.

Подсолнечник

Подсолнечник, известный своим высоким цветением и съедобным семенем, можно сеять отныне и до июня. Выберите защищенное, солнечное место и храните рассаду от ветра и мороза.

Помидор

Если вы этого еще не сделали, сейчас самое время начать выращивать помидоры в помещении или на открытом воздухе в теплых регионах. Они любят солнце и богатую, влажную почву. Обеспечьте поддержку, когда они растут, и питайте еженедельно для наилучших результатов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие три растения лучше посадить в апреле.

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