Транзит Меркурия принесет много счастья трем знакам: кто в списке

После того, как 9 сентября планета интеллекта, коммуникаций и производительности Меркурий вошел в знак Девы, все эти сферы оказываются под усиленным благоприятным влиянием. Такой период продлится до 26 сентября и принесет нам ясность мысли и прорывные идеи.

Видео дня

Но представителям трех знаков повезет больше других, говорят астрологи. На них влияние Меркурия в Деве распространится с удвоенной силой. Читайте этот гороскоп, чтобы узнать, для каких знаков наступает яркий период.

Близнецы

Когда Меркурий входит в Деву, Близнецы замечают усиление когнитивных функций, ведь это их планета-покровитель. Из-за такого транзита этот воздушный знак будет чувствовать себя на высоте. Для Близнецов наступает период превосходства разума над эмоциями. Их чувства наконец-то упорядочятся, мысли станут ясными, а также усилится интуиция.

Представители знака, наконец, смогут примириться с прошлым, а разбитые сердца – исцелиться. Надежда, чувство поддержки и осознание принадлежности отрегулируют их фокус. Когда Близнецы ставят перед собой жесткие намерения, они достигают прорывов в своей жизни. Проблемы и недоразумения, наконец, решатся. Семья, близкие и их домашняя обстановка дадут необходимую поддержку.

Лев

Ретроградный Меркурий в августе этого года сильно измотал Львов. Поэтому его транзит в знак Девы станет для рожденных под этим знаком настоящим облегчением. Есть надежда, что они вернутся к нормальной жизни и уладят прошлые конфликты. В частности, будут хорошо решаться практические вопросы.

Львы ощутят вдохновение в профессиональной жизни и карьере. Когда они смогут восстановить самообладание, их критическое мышление принесет свежие идеи — варианты, которые они раньше не рассматривали, всплывут в их мыслях. Этот огненный знак должен в это время доверять своим интеллектуальным инстинктам. Если вселенная подталкивает их, они должны прислушаться к призыву попросить о повышении, поискать новую работу, начать бизнес-проекты или инвестировать в ценные вещи.

Дева

Когда Меркурий входит в их знак, Дева почувствуют себя наделенными силой. Меркурий является их планетарным правителем, что делает этот период для них действительно особенным, исполненным значительного потенциала. С острым умом и мудрой проницательностью они будут легко справляться с трудностями и решать проблемы. Состоя в гармонии с собой, они будут легко принимать важные решения.

Девы также вспомнят о своей основной идентичности. Во время ретроградного Меркурия в августе они, вероятно, чувствовали себя эмоционально обеспокоенными. Однако это позволило им избавиться от прошлого, раскрыть свое подсознание и унять чувство страдания. Когда Меркурий входит в их знак, Девы осознают себя и то, чего они хотят от своего путешествия. Самоуважение и умиротворение придут за этим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам будет особенно везти в середине сентября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.