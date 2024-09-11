Три знака ожидает серьезная трансформация: гороскоп на 11 сентября

В среду, 11 сентября Луна в Козероге окажется напротив Юпитера. Это показывает нам, что с астрологической точки зрения мы в хорошей форме. Наши умы открыты, и мы осознаем потребность в трансформации.

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Трем знакам это еще и даст толчок встать на путь таких изменений, обещают астрологи. Они смогут мотивировать себя на дисциплину и составить план необходимой им трансформации. Особенно когда речь идет о здоровье. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кто начнет сегодня путь к лучшей версии себя.

Лев

Вы как никогда готовы меняться. Это просто. Вы долго пытались добиться результатов, но поняли, что ваши методы не срабатывают и пора переключить свое внимание на что-то новое. У вас есть энергия и новый фокус. Вы больше не чувствуете, что готовы тратить свое время на проекты или людей, не растущих вместе с вами.

Вы хотите заново изобрести себя, как делали уже много раз раньше, и сейчас вы способны взять на себя ответственность за это. Это начало вашего нового отношения к себе и лучшему образу жизни. Вы не можете оставаться на месте и не будете. Вы двигаетесь и двигаетесь в новом ритме и чувствуете себя хорошо в жизни.

Весы

Только вы знаете, насколько вы хотите трансформироваться в кого-то нового. Вы любите себя, поэтому вы цените возможность позволить себе реальные перемены. Во время противостояния Луны в Козероге и Юпитера вы найдете способ избавиться от того, что вам не нравится, сохранив при этом хорошее. Вы в курсе, насколько вы замечательный человек, но у вас есть несколько плохих привычек. Вы должны разобраться с тем, что вам не нравится в себе, чтобы добиться больших изменений.

Признать это трудно, но вы готовы к этому, поскольку сентябрь дает вам шанс воспользоваться своими чувствами и произвести основательную трансформацию. Пора, и вы это знаете. Лучшее в этом то, что вы готовы сделать все возможное и знаете, что для этого нужно. Так что смело действуйте.

Скорпион

Не удивляйтесь, если вы подпишетесь сегодня на что-то новое, потому что, судя по всему, вы готовы к большим изменениям. Вы давно чем-то интересовались, и, возможно, это именно тот день, чтобы попробовать это. Вы ясно осознаете, что вас интересует, и знаете, как начать путь к этому.

Вы – человек храбрый, но нерешительный. Вы знаете, что не отступите, но все равно беспокоитесь и переживаете перед потребностью начать трансформацию. Но в вас живет уверенность, что после начала процесса все пойдет по вашему плану. Преодолейте свой первоначальный страх, хотя это может быть и нелегко. Вы – машина, и действуйте соответственно – решительно, уверенно, методично.

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