Три знака зодиака дают лучшие советы друзьям: кто в списке

Если до полноценной психотерапии вы еще не дозрели, всегда остается вариант попросить совета у друзей. Они с радостью окажут поддержку и подставят свое плечо.

Видео дня

Но астрологи советуют при этом обращать внимание на знак зодиака друга, к которому вы обращаетесь. Родившиеся под определенными созвездиями люди чувствуют других глубже и точнее, поэтому редко ошибаются со своими советами. К тому же, они всегда готовы выслушать и разделить ваши эмоции с вами. Они не будут осуждать или критиковать и с радостью вам помогут. И вот тройка знаков, которые дают дружеские советы лучше всех.

Рак

Чувствительные к другим людям Раки сразу могут определить, когда с кем-то что-то не так. Если во время встречи вы тяжело вздыхаете или ведете себя отчужденно, именно представитель этого знака первым спросит, не случилось ли чего. Участливым водным знаком управляет Луна, отвечающая за наши эмоции. Именно поэтому их цель в жизни – помочь другим облегчить их бремя.

Этот знак глубоко чувствует все, поэтому понимает, что это такое — нуждаться в плече, чтобы поплакать. Они сами предлагают пожаловаться на жизнь и будут слушать столько, сколько нужно. Раки обладают такой теплой, заботливой энергией, что общение с ними по уровню комфорта похоже на вечер на диване в теплом одеяле.

Рак будет слушать без осуждения, а затем, когда настанет его черед говорить, он магическим образом найдет идеальные слова, чтобы вы почувствовали, что вас видят и понимают. Они лучше все чувствуют сложные эмоции, и, как настоящий терапевт, готовы побудить вас копнуть глубже, чтобы добраться до корня проблемы.

Дева

Если вы ищете жизненных советов, Дева – вот тот, кто вам нужен. Они – те друзья, у которых есть решение буквально для всего. Вы можете прийти к ним с проблемой, и они предоставят вам пошаговый план действий, готовый к выполнению.

Будучи земным знаком, которым управляет ориентированный на детали Меркурий, Девы умело организуют не только свою жизнь, но и жизнь всех окружающих. К ним часто обращаются за практическими советами. Они как никто умеют разбивать проблемы на части, с которыми можно справиться легко и без лишнего стресса.

Вы только что уволились с работы? Разорвали отношения? Дева точно подскажет, что делать дальше. Их суперсила – давать вам почувствовать, что вы можете справиться с чем угодно. Если вам нужно проговорить или обсудить все за и против, вы также можете рассчитывать на их безраздельное внимание.

Козерог

Козероги обладают спокойной энергетикой, а значит, у них есть все необходимое для разрешения споров и улучшения настроения, даже когда плохо сразу всем. Они предложат каждому стакан воды или перекус задолго до того, как обстановка начнет накаляться, и возьмут на себя все раздражающие других заботы.

Они такж лучше всех, когда дело касается карьерных советов. Они продумают все даже до того, как вы к ним успеете обратиться. Как земной знак, управляемый четкими правилами Сатурна, они стабильны, надежны и всегда думают на 10 шагов вперед.

Организованный Козерог сделает вашу группу друзей счастливой и целостной, но при этом они достаточно искусны и в общении лицом к лицу. Они вернут вас на землю и помогут выстроить стратегию достижения ваших долгосрочных целей. Если вы грустны, злы, в стрессе или подавлены, Козерог заставит вас отпустить это. Вы даже не заметите, как ваша жизнь станет лучше. Но не забудьте отблагодарить отчетом, как хорошо вы стали справляться после их совета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака имеют самый лучший гороскоп на октябрь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.