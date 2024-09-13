Три знака зодиака обретут настоящее счастье 13 сентября: гороскоп

Хотя традиционно пятницу, 13 считают несчастливым днем, три знака зодиака преодолеют свои сомнения в себе и обретут истинное счастье. Все из-за квадрата Луны и Венеры, который принесет им исцеление.

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Астрологи говорят, что мы не можем врать себе, когда речь идет о подлинном подлинном счастье, и еще меньше шансов на исцеление, когда мы сомневаемся в себе. В эту пятницу звезды помогут нам отпустить разрушительное отвращение к себе и понять, что любовь, направленная внутрь, исцеляет нас и ведет к истинному счастью. В этот день мы начинаем процесс исцеления. И вот каким знакам удастся лучше всего.

Овен

В эти дни вы переживаете столько личных потрясений, что упускаете из виду – в каждом безумии есть свой замысел и вы вполне способны докопаться до сути. Однажды вы усомнились и заплатили за это цену, получив не то, чего хотите, и вы измените это. Транзит Луны в квадрате с Венерой 13 сентября поможет вам ясно увидеть, что вы либо работаете вместе с жизнью, либо работаете против нее. Поскольку весь ваш жизненный опыт — это то, что вы видите своими глазами, пора включить немного серьезной любви к себе.

Сомнение, которое вы поддерживали все эти годы, не принесло вам пользы, и вы это знаете. Вы также знаете, что должны превратиться из человека, которым вы когда-то были, сомневающегося, ненавидящего себя в сияющее существо, полное света и здоровья. Вы можете им быть и знаете это. Пусть этот день станет началом нового романа с самим собой.

Телец

Чтобы найти то, что вы ищете, а именно настоящее счастье, вы должны противостоять единственной вещи, которая всегда была для вас препятствием – неуверенности в себе. Каждый раз, когда вы продвигаетесь вперед, вы сомневаетесь в себе настолько, что ваш прогресс становится обратным. Вы должны прекратить это сейчас. Во время транзита Луны и Венеры в квадрате 13 сентября посмотрите на себя в зеркало. Впервые за многие годы вы увидите в этом отражении нечто удивительное. Да, вы действительно прекрасны. Именно вы привели себя туда, где вы сейчас. Это вы спасли свою жизнь.

Луна и Венера в квадрате показывают вам, что у вас есть выбор: любовь или страх. Все сводится к этому. Вы можете либо прожить остальную свою жизнь, боясь ошибки, переживать все время, что вы недостойны, либо сказать "ни за что" и продолжать действовать так, будто вы хозяин вселенной. Выбирайте и станьте хозяином своей жизни.

Дева

Все желают быть счастливыми. Никто не планирует унывать или впадать в депрессию. Поэтому ваша нелюбовь к себе должна уйти. Вы потратили так много времени на сомнения, что забыли свою подлинную природу: радость, здоровье, сияние и свет. Вы очень ясно увидите, что лишаете себя того, к чему так сильно стремились всегда – подлинного счастья. Избавьтесь от необходимости критиковать каждый свой шаг.

Луна в квадрате с Венерой проливает свет на вашу любовь к себе. Вы можете принять это или мы можете проигнорировать. Это выбор. Так почему вы стремитесь к чему-то, кроме любви, особенно зная, как раздражает постоянно сомневаться в себе? Помните, вы прекрасны, достойны, полны потенциала и находитесь в пути к настоящему счастью. Не стойте на своем же пути. Сомнения в себе бесполезны, вы – яркая звезда, и будьте ею.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на пятницу, 13-е для всех знаков зодиака.

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