Три знака зодиака ждет новое начало в октябре: чья жизнь изменится

Этот октябрь несет нам вихрь перемен и неожиданных прорывов. Месяц, начинающийся с солнечного затмения, не может быть простым и спокойным и отдельные знаки зодиака почувствуют это не себе.

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Как утверждают астрологи, планетарные транзиты месяца принесут обострение чувств и усиление интуиции. Романтические отношения приобретут более глубокий, бережный оттенок. А вот в финансах в это время может возникнуть настоящая буря. Все из-за нашей склонности действовать импульсивно, которая усилится в ближайшие недели. Для представителей трех знаков все это будет означать ни что иное, как начало новой жизни. Читайте гороскоп дальше, чтобы узнать, для кого начинается новый этап.

Овен

Изменения неизбежны. Солнечное затмение 2 октября активирует ваш сектор отношений, давая вам новое начало в ваших обязательствах и партнерстве. Будь то роман или профессия, это затмение приглашает вас пересмотреть и изменить свой подход к балансу и гармонии в отношениях с другими людьми. Вас ждет углубление доверия в ваших близких союзах, особенно тех, кто имеет дело с эмоциями и страхами. Впрочем, бурные эмоции, с этим связанные, довольно быстро улягутся.

Затяжные проблемы в отношениях лучше решать во второй декаде октября. В это время положение планет побуждает вас подумать о том, как вы выражаете себя, и, возможно, даже пересмотреть важные разговоры из прошлого. Придет время пожинать плоды своих действий и слов.

Полнолуние 17 октября состоится именно в вашем знаке. Оно зарядит ваш первый дом чувством уверенности в себе, побуждая вас оказаться в центре внимания и принять свою независимость. В ваших социальных кругах и близких отношениях начнутся глубокие изменения. Вы почувствуете необходимость исследовать новые горизонты и общаться с людьми из разных групп. Не бойтесь рисковать и выходить из зоны комфорта. С началом сезона Скорпиона на первый план вам выйдут темы трансформации, интимности и общих ресурсов.

Телец

Давно созревшие изменения в образе жизни принесут вам новое начало, которого вы так давно ищете. Солнечное затмение 2 октября побуждает вас пересмотреть свой баланс между работой и личной жизнью, чтобы положить начало новым привычкам, которые поддерживают вас психически и физически. Вы можете почувствовать большую приверженность углублению эмоциональных связей и это сделает ваше общение более легким и приятным. Это будет идеальное время для искренних разговоров с самыми близкими.

В начале второй декады попробуйте по-новому взглянуть на свои финансовые проблемы. И на то, как ваша профессиональная жизнь согласуется с вашей системой ценностей. Вам нужно задуматься, как вы распоряжаетесь своими ресурсами и довольны ли вы своим доходом.

Полнолуние 17 октября станет моментом, когда нужно будет замедлить темп и поразмыслить над неосознанными моделями поведения, которые могут влиять на ваши решения. В любом случае, это отличное время для эмоциональной разрядки. Вы можете ощутить желание сбалансировать свои личные потребности с требованиями вашего партнерства. Сделайте шаг навстречу партнеру, ведь в это время вы будете открыты для откровенных разговоров. Ближе к концу месяца пора исследовать свои более глубокие эмоциональные связи и проверить подход к общим финансам и бизнесу. Однако изменения в этих областях могут создать напряжение в дружбе или групповых начинаниях. Впрочем, они дадут вам ясность в видении будущего, особенно в отношении ваших кругов общения и долгосрочных стремлений.

Близнецы

Октябрь зажигает искру в вашей жизни. Солнечное затмение 2 числа касается вашего пятого дома страстных проектов и самовыражения, предлагая новое начало, в то же время поощряя вас погрузиться в свое творческое мышление. Вам нужно будет найти баланс между напряженной работой и соблюдением здоровых границ на рабочем месте. Если вы можете сбалансировать работу со своей системой ценностей, это принесет вам процветание. Это будет хорошее время для любых переговоров на какие угодно темы.

А еще середина месяца станет для вас удачным моментом для самовыражения – творческого или романтического. Вы переосмыслите то, как представляете себя миру, и, возможно, даже пересмотрите свои цели личностного роста. Вам удастся внести ясность в глубокую эмоциональную работу и общие ресурсы, поскольку вы сможете наконец-то отпустить старый багаж, чтобы освободить место для роста в вашей личной жизни.

Полнолуние 17 октября осветит ваш 11-й дом общественных дел и долгосрочных целей. Вас могут попросить оценить свое место в кругу общения или, возможно, пересмотреть социальную инициативу, над которой вы работаете. Впрочем, в это же время могут возникнуть проблемы, связанные с вашей профессиональной жизнью, социальными обязательствами и личными потребностями. Не молчите о них, общайтесь открыто и вы все преодолеете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три знака зодиака имеют лучший гороскоп на октябрь.

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