Триллеры, от которых не оторваться: подборка на Netflix

Для любителей острых ощущений лучше всего подойдет жанр триллеров. Сюжеты этих фильмов держат в напряжении до последнего, гарантируя яркие эмоции. Фильмы ужасов предсказуемо призваны напугать каким-нибудь злом, которое нужно уничтожить или по крайней мере от которого нужно уйти. В то же время триллеры непредсказуемы и создают особое напряжение.

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Есть несколько видов триллеров: психологические, мистические, криминальные, политические, шпионские, научно-фантастические и т.д. Netflix обнародовал рейтинг лучших триллеров, гарантирующих максимальное напряжение и невероятные эмоции.

Иллюзия безопасности (Leave the World Behind)

Поджанр триллеров: Апокалипсис

Литературной основой является роман "Иллюзия безопасности", опубликованный в 2020 году. Это напряженный триллер в жанре апокалипсиса. Аманда Сэндфорд (Джулия Робертс) и ее муж Клей (Итан Гоук) вместе сбегают от городского шума к роскошному дому на Лонг. Но вскоре отличный отпуск прерывается – владелец дома Д.Х. Скотт (Махершала Али) и его дочь Рут (Михала) приезжают ночью, сообщая, что в Нью-Йорке произошла катастрофа. Скотт считает, что это явление может быть признаком чего-то большего, и две семьи должны научиться доверять друг другу, если у них есть надежда выжить.

Честная игра (Fair Play)

Поджанр триллеров: романтика

Эмили (Фиби Дайневор) и Люк (Олден Эренрайх) – пара недавно обрученных финансовых аналитиков, чьи отношения запрещены их общим работодателем, хедж-фондом One Crest Capital. Когда Эмили получает неожиданное повышение, которое Люк ожидал для себя, властные игры начинают портить их отношения. Только один человек может получить желаемое даже если это разрушит их общее будущее.

Рептилии (Reptile)

Поджанр триллеров: Криминал

В этом запутанном триллере детектива Тома Николса (Бенисио Дель Торо) привлекают к расследованию убийства. Молодую агентку по недвижимости нашли мертвой. Парень погибшей, Уилл Грейди (Джастин Тимберлейк), являющийся главой империи недвижимости, полностью опустошен смертью любимой. Но что-то идет не по плану – и расследование Николса по этому делу приводит к запутанной сети коррупции.

Вызов (The Call), 2020

Поджанр триллеров: Sci-Fi Mystery

Со Йон (Пак Шин Хэ) возвращается в дом своего детства, чтобы навестить больную мать. Когда она приходит в дом, то подключает старый телефон и начинает получать звонки от расстроенной женщины по имени Йон Сук (Джун Чон Сео). Во время разговора Со Йон понимает, что Йон Сук живет в том же доме, но 20 лет назад. Две женщины становятся друзьями, узнавая о жизни друг друга по телефону, общаясь через время. Но Со Йон и Йон Сук делают небольшой выбор, который навсегда изменит их жизнь в соответствующих временных пределах.

Птичий короб (Bird Box)

Поджанр триллеров: Постапокалиптика

Фильм, основанный на одноименном романе 2014 года, рассказывает о Мэлори Хейс (Сандра Баллок) и его путешествии к выживанию. Мир переполнен страшными сущностями, заставляющими каждого, кто на них смотрит, покончить жизнь самоубийством. Мэлори приказывает двум детям (Вивьен Лира Блэр и Джулиан Эдвардс) плыть по реке с завязанными глазами, но сюжет быстро возвращается на пять лет назад к беременной Мэлори и ее сестре (Сара Полсон). В выпуске новостей предупреждают, что распространяются непонятные массовые самоубийства. Когда Мэлори борется за свою жизнь, она встречает друзей и врагов, в том числе Тома (Треванте Роудс), Олимпию (Даниэль Макдональд), Грега (Би-Ди Вонг), Дугласа (Джон Малкович), Люси (Роза Салазар) и Феликса (Кулемет Келли). И хотя никто из них не должен открывать глаза в присутствии монстров, вы не сможете отвести взор.

Перелом (Fractured)

Пиджанр триллеров: Психологический

Рэй Монро (Сэм Уортингтон) и его жена Джоан (Лили Рейб) ссорятся по дороге домой, а их дочь Пери (Люси Капри) мешает им с заднего сиденья. Семья останавливается на заправке, и пока ее родители отвлекаются, Пери идет в безлюдную строительную площадку с большой открытой ямой. Вдруг появляется бродячий пес. Рэй нашел свою дочь, но когда он пытается отпугнуть собаку, бросив камень, Пэри падает обратно в яму. Пытаясь схватить Перри, Рэй тоже падает и ударяется головой. Когда он приходит в себя, то решает отвезти Перри в больницу. Доктор Бертрам (Стивен Тоболовский) говорит, что Перри нужна компьютерная томография, и отправляет мать и дочь вниз на процедуру, а Рэя просят остаться в зоне ожидания, где он вскоре засыпает. Когда Рэй просыпается, его семья все еще не вернулась. Джоан и Перри исчезли, а в больнице нет записей о них. Вообще.

Перехватчик (Interceptor)

Пиджанр триллеров: боевик, драма

Ничто так не создает напряжения как ядерное оружие. Террористы похитили ядерное оружие из России и захватили одну из пусковых площадок ракет-перехватчиков США на Аляске. Капитан армии США Джей Коллинз (Эльза Патаки) недавно была переведена на последнее из двух мест запуска ракет-перехватчиков. Работая в командном центре вместе с подполковником Маршаллом (Рис Малдун), Бивером Бейкером (Аарон Гленан) и капралом Рахулом Шахом (Майен Мехта), Коллинз находится там, когда на станцию проникает бывший солдат военной разведки Александр Кессел (Люк Брейси) и его группа . Они принесли манифест для трансляции в Интернете о неудачах США и инструкциях незамедлительно запустить восторженные боеголовки. Коллинз является последней линией обороны своей страны.

Лютер: Солнце в упадке (Luther: The Fallen Sun)

Пиджанр триллеров: Криминал

В этом переосмыслении отмеченного наградами сериала Нила Кросса и режиссера Джейми Пэйна Лютер оказывается в тюрьме из-за того, что много лет нарушал правила во имя справедливости. Так начинается запутанная игра в кошки-мышки между детективом и издевающейся над ним кибер-убийцей (в исполнении Энди Серкиса).

Спайдергед

Пиджанр триллеров: Психологическая фантастика

Spiderhead рассказывает историю заключенных Джеффа (Майлз Теллер) и Лиззи (Джерни Смоллетт), стремящихся сократить сроки заключения, добровольно испытывая различные химические вещества, изменяющие настроение и разум. У заключенных есть собственные комнаты и могут свободно передвигаться без присмотра охранников, пока они появляются на ежедневные тесты наркотиков. Ими управляют симпатичный Стив Абнести (Крис Гемсворт) и его добросовестный помощник Марк (Марк Пегио). Но в таких местах ничто не бывает таким, как кажется, и Джефф и Лиззи вскоре понимают, что здесь разрабатывают нечто гораздо более зловещее, чем "лекарство любви".

Платформа (The Platform)

Пиджанр триллера: научно-фантастический социальный

Это фильм об очень страшном фуршете. Однажды Горенг (Иван Массагуэ) просыпается в вертикальном центре самоуправления, известном просто как "Яма", который, по сути, огромной башней со множеством этажей. Его сокамерник Тримагаси (Зорион Эгиллеор) объясняет, что еда доставляется жителям каждого этажа через платформу с верхнего этажа на нижний, останавливаясь на фиксированный период времени на каждом уровне, чтобы люди могли поесть. Но вот беда – люди на более низких уровнях могут есть только то, что осталось от тех, кто выше. Каждый месяц людям случайным образом назначают новый уровень.

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