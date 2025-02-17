'Целую, Китти' продолжили на третий сезон: команда обещает 'много поцелуев'

Фанаты подростковых романтических комедий могут радоваться – сериал "Целую, Китти" получил продолжение. Netflix официально объявил о съемке третьего сезона этого популярного проекта.

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История Китти Сонг Кови, дочери героини известной франшизы "Всем ребятам, которых я любила раньше", завоевала сердца зрителей по всему миру. Во втором сезоне мы стали свидетелями новых похождений Китти в Южной Корее, где она училась в престижной школе KISS. Теперь авторы обещают нам еще больше романтики, дружбы и неожиданных поворотов сюжета.

Шоураннер сериала Джессика О'Тул поделилась своим восторгом от продолжения работы над проектом. Она отметила, что третий сезон будет еще более драматичным и увлекательным, чем предыдущие. Зрителей ждут новые романтические линии, сложные отношения и неожиданные раскрытия секретов, отмечает Variety.

Актерский состав сериала останется неизменным. Мы снова увидим Анну Кеткарт в роли Китти, а также других любимых персонажей. Кроме того, в касту могут присоединиться новые актеры, которые внесут свежие нотки в сюжет.

Детали сюжета третьего сезона пока держатся в секрете, но авторы обещают, что он будет еще более увлекательным и эмоциональным. Зрители могут ожидать новых романтических приключений Китти, раскрытия тайн ее прошлого и развития отношений с друзьями.

Создание сериала "Целую, Китти" базируется на книгах Дженни Хан, автора бестселлеров "Всем ребятам, которых я любила раньше". Именно благодаря ее творчеству появилась эта популярная франшиза, покорившая миллионы сердец по всему миру.

Ранее OBOZ.UA писал, что четвертый сезон романтического сериала "Бриджертонов" уже готовят к показу.

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