Цветет с весны до осени: названа идеальная альтернатива лаванде

Ароматная и эффектная лаванда - мечта многих любителей разводить цветы в саду на клумбах и в горшках. Однако она может быть достаточно прихотливой, не всегда хорошо переносит похолодание и требует вдумчивого ухода. Впрочем, в нашем климате прекрасно растет еще одно растение, которое может стать ей прекрасной альтернативой

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Как пишет Fajny ogrod, речь идет о многоколоснике – травянистом растении семейства глухокропивных. Его еще называют агастахе или анисовый изоп. Оно имеет похожие фиолетовые соцветия, может вырастать от 40 см до 1 метра высотой и тоже очень приятно пахнет. Аромат растения с нотками аниса, мяты и лимона привлекает насекомых-опылителей. Цветет многоколосник тоже довольно долго – распускается в середине лета и держится практически до первых заморозков. При этом ухаживать за ним довольно просто.

Поскольку цветок происходит из засушливых регионов Северной Америки, он хорошо переносит засуху. Еще и прекрасно чувствует себя на относительно бедных почвах. В условиях города он процветает, ведь не страдает от пыли и загазованности. А еще приносит немало пользы экосистеме именно из-за своей привлекательности для насекомых.

Как ухаживать за многоколосником

Идеальным субстратом для растения является хорошо дренированная почва с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6.0-7.5). Впрочем, оно может прижиться и на земле с легкой щелочной реакцией. Если на вашем участке земля тяжелая и глинистая, перед посадкой многоколосника положите на дно лунки слой дренажа из гравия крупной (примерно 10 см) фракции.

Растениям нужно достаточно большое расстояние – как минимум 40 см друг от друга. Многоколосник вырастает крупным и стебли не должны затенять друг другу солнце и затруднять вентиляцию. Именно поэтому сажать их плотно не рекомендуется. В первые недели после посадки цветок лучше поливать каждые два дня, но следить при этом, чтобы земля не переувлажнялась. Когда растение приживется, полив сокращают до одного раза в 7-10 дней.

Подкармливать многоколосник стоит с осторожностью, ведь он приспособлен для роста на бедных почвах и избыток питательных веществ может ему вредить. Некоторые садоводы ограничиваются одним внесением тонкого слоя компоста весной – этого растению бывает вполне достаточно.

Какие сорта многоколосника выбрать

Это растение подходит не только для выращивания в саду. Многоколосник прекрасно чувствует себя и в горшке на балконе. Но в таком случае лучше отдавать предпочтение невысоким сортам растения. Вот на какие можно обратить внимание:

Kudos Ambrosia – цветет цветами оранжевых и розовых оттенков, вырастает довольно невысоким, поэтому подходит для балконов, террас и бордюров;

– цветет цветами оранжевых и розовых оттенков, вырастает довольно невысоким, поэтому подходит для балконов, террас и бордюров; Golden Jubilee – отличается листьями ярко-желтого цвета, которые эффектно контрастируют с фиолетовыми соцветиями.

Если же у вас есть место в открытом грунте, вам стоит обратить внимание на средние и высокорослые сорта. Например на вот такие:

Blue Fortune – вырастает до 80 см в высоту, цветет лавандово-голубыми цветами, которые источают нежный анисовый аромат. Хорошо хранится в срезанном виде и подходит даже для засушивания букетов;

вырастает до 80 см в высоту, цветет лавандово-голубыми цветами, которые источают нежный анисовый аромат. Хорошо хранится в срезанном виде и подходит даже для засушивания букетов; Firebird – высокий сорт со стеблями до 120 см высотой, имеет яркие бордово-красные соцветия, может служить естественной изгородью или станет прекрасным ярким акцентом на клумбе.

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